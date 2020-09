Patrick Cohen : son drôle de surnom donné par Anne-Elisabeth Lemoine révélé au grand jour !

Si Patrick Cohen est comblé dans sa vie personnelle, sa carrière ne demeure pas en reste.

Une simple collaboration qui s’est transformée en une grande amitié

En effet, le journaliste, qui fêtera bientôt son 58e printemps en septembre prochain, a trouvé sa place sur Europe 1. Dans cette chaîne, il ne cesse d’épater les audiences par la présentation du journal de la mi-journée. Ceci étant en parallèle avec son émission, « C à Vous », sur France 5. À cette occasion, M, le magazine du Monde a récemment fait un portait de Patrick Cohen.

Patrick Cohen "Le retour des bonnes ondes"

M le mag pic.twitter.com/dj6K58aHNo — tourgueni (@tourgueni) August 30, 2020

Dès lors, le samedi 29 août, un numéro quant à ce dernier a été publié. Une occasion, pour le public, d’en savoir un peu plus sur le mari d’Alexandra Cooren. Encore mieux, des détails croustillants ont été mis au grand jour. Tel est le cas de la révélation de son surnom donné par son acolyte Anne-Elisabeth Lemoine.

Entretenant plus de 6 ans d’amitié, Patrick Cohen et Anne-Elisabeth Lemoine ont eu un fort rapprochement amical. En effet, après avoir fait connaissance en 2014, le duo a tissé une solide amitié. À tel point qu’Anne-Elisabeth Lemoine donne un surnom plutôt amusant à Patrick Cohen. Lors du passage de ce dernier dans les colonnes de M, le magazine du Monde, il a révélé que son camarade l’a surnommé « La Patoune ». « Parce que c’est une bonne pâte », avait-elle expliqué.

Quoi qu’il en soit, si l’animatrice de 50 ans se permet une telle marque d’affection, c’est parce qu’ils s’adorent. Malgré les divers conflits entre eux deux. Leur relation est dès lors représentée par l’adage : « qui aime bien châtie bien ».

#News : Patrick Cohen : Le drôle de surnom que lui donne Anne-Elisabeth Lemoine https://t.co/whE7u5R9pD — Eloise ♡ (@Eloise92i) August 29, 2020

Un retour en arrière sur l’énorme parcours de Patrick Cohen

Né le 7 septembre 1962, Patrick Cohen est fils d’un ingénieur-entrepreneur et d’une mère au foyer. Il a grandi à Montreuil. Un endroit où il a passé son baccalauréat scientifique pour ensuite s’envoler vers la France. Dans l’École supérieure du journalisme de Lille, Patrick Cohen a pu décrocher son diplôme.

L’année 1994 marque le vrai commencement de sa carrière dans le journalisme. En effet, cette année, il a rejoint la rédaction de RTL. Une station dans laquelle il a passé treize années. En commençant par la présentation des journaux, dans « Les auditeurs ont la parole ». Puis dans le service politique, pour être, par la suite, à la commande de « RTL Matin », et du journal de 18h. En 2007, il a quitté la RTL pour atterrir sur France Inter en tant que rédacteur en chef, et présentateur de « 7/10 ». Patrick Cohen n’était resté dans la boîte qu’une seule année. Dès lors, en 2008, il a rejoint la station Europe 1 pour l’animation de plusieurs programmes. Tels sont les cas d’« Europe 1 Soir », ou encore « Le Grand Rendez-vous ». Suite au départ du présentateur de la matinale de France Inter en 2010, Patrick Cohen était retourné dans la station. Cette fois pour la présentation du « Sept neuf ». En 2011, en parallèle avec ce dernier, le journaliste a également rejoint l’équipe de France 5 pour la présentation de « C à vous ». En quittant France Inter, l’année 2017, le personnage emblématique des petits écrans est désormais sur Europe 1. Tout en restant au sein de France 5.

Quoi qu’il en soit, pour cette nouvelle rentrée, Patrick Cohen est sur tous les fronts. Dans sa chronique « C à Vous », mais également dans le journal de 12h30 sur Europe 1.