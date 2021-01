Patrick Fiori : des déclarations bouleversantes incroyable sur sa famille, sa vie a clairement basculé

Si vous suivez un peu le quotidien de Patrick Fiori, vous savez sans doute qu’il a partagé une idylle avec Julie Zenatti, mais il est désormais marié à Ariane Quatrefages et le couple a eu deux enfants. Ces derniers ont apparemment bouleversé sa vie et il a pu enfin trouver la place selon ses dires. Si vous ne connaissez pas cette jeune femme, vous avez pu la croiser notamment lors de l’élection de Miss France 2000 puisqu’elle était la troisième dauphine. Aujourd’hui, elle partage le quotidien du coach de The Voice qui a pu se confier à IdolesMag.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Patrickfiorioff (@patrickfiorioff)

Une naissance qui a tout changé pour Patrick Fiori

Les dires du chanteur sont généralement partagés par de nombreuses personnes qui découvrent ainsi le statut des parents. Pour le chanteur, la naissance de son fils prénommé Sevan Fiori a clairement tout changé dans son quotidien et cela a même eu des répercussions sur son travail. Désormais, l’artiste est certain qu’il y a des priorités et, grâce à ses enfants, il peut enfin suivre un chemin.

Pour Patrick Fiori, son métier est important, car la musique est une profession qui peut lui plaire tous les jours .

. Pour le chanteur, la priorité n’est pas liée à son métier, mais à sa famille composée d’une merveilleuse femme et de deux enfants.

Dans cette interview, il utilise même des mots assez forts en précisant qu’il a commencé à exister uniquement lorsque son fils est né.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Patrickfiorioff (@patrickfiorioff)



Il n’était pas conscient du pouvoir d’une telle naissance, il estime qu’elle peut clairement tout changer et « tout remettre à plat ». Le chanteur a donc pu trouver la place qu’il cherchait en tant que père et cela semble lui apporter une bonne dose de bonheur.

Patrick Fiori était prêt depuis très longtemps

Le chanteur a une grande famille et, lorsque plusieurs enfants viennent composer un foyer, vous avez clairement l’habitude que les choses bougent très rapidement. Patrick Fiori était donc prêt depuis assez longtemps pour fonder sa propre famille et retrouver peut-être cet entrain qui manquait sans doute à son quotidien. Aujourd’hui, l’artiste a dépassé les 50 ans et il est le papa comblé de deux fils, le second est né en 2014, mais vous n’avez sans doute pas pu découvrir leur visage. En effet, le chanteur tente de protéger le plus possible sa famille et ses enfants des couvertures médiatiques.

Patrick Fiori a donc redécouvert la vie sous un autre angle grâce à la naissance de ses deux fils et le fait de partager le quotidien avec Ariane Quatrefages a également eu un impact certain puisqu’il a pu confier qu’elle avait clairement bousculé sa vie. Si vous souhaitez en apprendre un peu plus concernant Patrick Fiori, vous pouvez le retrouver sur les réseaux sociaux puisqu’il a un compte Instagram. En attendant de le retrouver sur scène lorsque la crise sanitaire aura clairement disparu, vous pourrez découvrir quelques vidéos, et même des photos de ses anciens concerts.