Patrick Fiori : il dévoile l’émission dans laquelle il n’ira plus après avoir été piégé par l’animateur !

Alors qu’il était l’invité d’Éric Dussart et de Jade sur les ondes de RTL, le célèbre chanteur Patrick Chouchayan, plus connu sous le nom de Patrick Fiori, affirme avoir été piégé en pleine émission.

Patrick Fiori parle de l’animateur qui l’avait piégé en direct d’une émission

Les téléspectateurs de TF1 étaient impatients de vivre la finale de The Voice Kids ce samedi 10 octobre et le chanteur de 51 ans, qui est également coach de cette émission a été interrogé au micro de la radio RTL quelques heures avant la diffusion de l’émission, au sujet de son nouvel album. En effet, le mari d’Ariane Quatrefages est en pleine promotion pour la sortie de son album intitulé Un air de famille. Toutefois, le chanteur qui avait été marqué négativement par le comportement d’un célèbre animateur, est revenu sur ce jour qu’il n’oubliera pas d’ici tôt.

Le coach de The Voice Kids participait à Tout le monde en parle en 2001 où il avait été interrogé par Thierry Ardisson « Vous préférez une femme qui ba*se bien mais qui est infidèle ou une femme qui b*ise mal et qui est fidèle ? », une question à laquelle il avait répondu « Je veux bien l’initier si elle b*ise mal, ça veut dire qu’elle sera moins infidèle ». Celui qui avait représenté la France à l’Eurovision n’a pas manqué de revenir sur cet entretien où il déclare avoir joué le jeu de l’animateur qui selon lui, allait finir par le percuter quelle que soit la réponse qu’il allait donner. Bien que le père de Sevan eût été piégé en pleine émission où il avait été tenu de répondre à cette question contraignante, il affirme pourtant avoir mis les points sur les i avec Thierry Ardisson un jour avant qu’il ne vienne sur le plateau.

Patrick Fiori déclare ne plus vouloir participer aux émissions de Thierry Ardisson

Dix-neuf ans après, Patrick Fiori serait revenu sur cette interview d’autant plus qu’il estime avoir été trahi par le présentateur de Tout le monde en parle à cette époque. Face à cette déception, le coach de The Voice Kids aurait décidé de ne plus jamais remettre ses pieds dans les émissions de cet animateur. Bien qu’il affirme ne pas en vouloir au mari d’Audrey Crespo-Mara dont il reconnaît le talent, il n’a cependant pas caché son ressenti. L’interprète de Que tu reviennes dit avoir été néanmoins blessé.

Depuis la sortie de son tube à succès Promesse il y a 3 ans, le représentant de la France à l’Eurovision est revenu ce 2 octobre avec Un air de famille. Comme la plupart de chanteurs, Patrick Fiori a été freiné par la crise sanitaire du coronavirus d’autant plus que ce projet serait né bien avant que la pandémie ne commence à sévir en Europe. Ayant passé le confinement auprès de ses parents, il déclarait sur RTL avoir été davantage inspiré par la façon dont ces derniers vivaient d’où le titre de son nouvel album.

Lors de la sortie de son album le 2 octobre dernier, il disait s’être fait entourer d’une icône de la musique française, Jean-Jacques Goldman. Ce dernier serait au crédit de tous les albums du père de Sevan depuis près de 18 ans. Il faut préciser que le coach de The Voice Kids est l’un des chanteurs à avoir le plus interprété Jean-Jacques Goldman. Ceci étant, le célèbre chanteur retraité de 69 ans aurait aidé Patrick à écrire le morceau Nous ne le savions pas. Le mari d’Ariane Quatrefages révélait avoir été conseillé par l’époux de Nathalie Goldman. Marié depuis 2008, le chanteur se confie rarement sur sa vie privée. Il faisait des rares confidences sur sa femme en 2016 d’autant plus qu’elle reste très discrète. Peu connue par le grand public, Ariane aurait même participé au concours de Miss France 2000 où elle avait fini troisième dauphine.