Patrick Fiori : sa relation avec sa femme Ariane Quatrefages dure depuis plus d’une décennie, découvrez qui elle est !

Le samedi 22 août 2020, la nouvelle saison de « The Voice Kids’’ a démarré sur TF1. Parmi les coachs, on retrouve comme d’habitude Patrick Fiori, l’un des chanteurs préférés des français. Son succès, il le doit en partie à sa femme Ariane Quatrefages, avec qui il a collaboré sur certains de ses albums depuis qu’ils sont ensemble.

Une histoire d’amour qui dure depuis des années

Ariane Quatrefages est une actrice et un mannequin, mais également une reine de beauté. En effet, elle a été Miss Rhône-Alpes en 1999, alors qu’elle était âgée de 22 ans, puis 3e dauphine au concours miss France en 2000, au côté de Sonia Rolland, qui a été élue Miss France 2000.

La belle Lyonnaise rencontre Patrick Fiori à l’occasion d’un concert, lors d’une tournée pour la comédie « Notre Dame de Paris ». Entre les 2, c’est le coup de foudre ! Toujours aussi romantique, le chanteur confiera lors d’une interview, qu’elle a bousculé sa vie. D’après ses propos, Ariane Quatrefages serait venue le cueillir au moment où il était prêt à se poser. Elle est donc apparue au meilleur moment dans sa vie, ce qui était apparemment réciproque pour Ariane, qui avait également envie de construire une vie à 2.

Si le marseillais avait été en couple avec Julie Zenatti, puis Lara Fabian, toutes deux de grandes chanteuses de la chanson française, il est maintenant bien casé depuis son mariage en 2008. Ariane Quatrefages et Patrick Fiori ont aujourd’hui 2 enfants.

On peut dire que le couple est compatible aussi bien sur le plan privé que sur le plan professionnel, étant donné que les 2 amoureux travaillent ensemble. Une chose est sûre, le chanteur qui est connu pour être très généreux au point d’en obtenir une distinction (l’étoile de générosité), reconnaît le talent de sa femme, et n’hésite pas à en parler.

Le chanteur de ‘’T’aime’’ confie sur France 2 au sujet de son épouse Ariane Quatrefages : « Elle écrit des textes et elle se débrouille vraiment bien. On fait des choses par sympathie des fois et puis des fois on est un petit peu plus durs avec les gens qu’on aime. Je suis un peu moins sympathique avec les gens que j’aime donc il faut vraiment que ce soit fort. Pour pas qu’on dise derrière, c’est la femme de, surtout pas ça. Donc quand il y a du talent, il faut le respecter et des fois, il est juste à côté. »

Plus qu’une épouse, une véritable collaboratrice pour son époux

Aujourd’hui âgée de 43 ans, Ariane Quatrefages collabore avec son mari Patrick Fiori, qui lui a 50 ans. Il faut savoir qu’elle participe activement à sa carrière, et lui écrit également quelques textes à interpréter. On retrouve d’ailleurs sa plume sur des chansons du dernier album de Patrick Fiori ‘’Promesse’’, mais aussi sur ‘’Elles se disent’’, ‘’Choisir’’, ‘’l’instinct masculin’’, et bien d’autres…

On peut dire d’Ariane Quatrefages, qu’elle est une associée plutôt discrète dans sa collaboration avec son mari, malgré qu’elle semble être un pilier pour lui. Ce dernier par contre n’hésite pas à parler de tout le soutien que lui apporte la femme de sa vie. Pour autant, c’est loin des médias que Patrick fiori et son épouse vivent, avec leurs enfants.

Quant à Patrick Fiori, s’il apparaît régulièrement pour participer à des émissions telles que « The Voice Kids », ou « Les enfoirés », nul doute qu’il préfère être discret. Avec son épouse, ils ont donc réussi à trouver un bon équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie de couple. On ne peut que souhaiter une longue vie à un tel duo !