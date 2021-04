Patrick Juvet : découvrez en exclusivité les plus grands amours de sa vie qui ont été révélés dernièrement

Le moins que l’on puisse dire, c’est que ces deux dernières années auront été fatales pour de nombreux artistes de la chanson française, comme c’est le cas bien évidemment pour Patrick Juvet mais également d’autres qui sont disparus dans l’indifférence la plus totale pour certains. Il se trouve que ces derniers mois, en pleine crise sanitaire du coronavirus, on avait d’ores et déjà pu apprendre avec tristesse la disparition terrible du chanteur mythique Christophe qui était décédé assez tragiquement comme ses proches et la presse ont pu le révéler.

Mais en revanche, personne n’aurait pu imaginer une seule seconde Patrick Juvet puisse partir aussi tôt, et même si le chanteur est inconnu des plus jeunes, il se trouve qu’il pourra rester à tout jamais une grande figure de la chanson française pour de nombreuses années encore.

La nouvelle est malheureusement tombée ces derniers jours et elle est même assez difficile à encaisser pour de nombreux français qui appréciaient le chanteur et qui aimaient écouter régulièrement à la radio les belles chansons d’amour de Patrick Juvet, qui n’hésitait pas à utiliser sa voix comme un vrai instrument de musique. Dans les médias, les artistes et les compositeurs qui ont pu avoir l’occasion de travailler avec lui n’ont pas hésité à s’exprimer sur le sujet du chanteur disparu : certains sont encore complètement sous le choc comme on a pu le découvrir dans certaines interviews exclusives à cette occasion.

Patrick Juvet : un chanteur très discret dans sa vie privée qui aimait vivre et s’amuser de tout…

Une vie glam et des nuits rock, mon ami Patrick Juvet, l’enfant aux cheveux blancs s’en est allé. Je pense à lui et à sa famille pic.twitter.com/FeuSYxLmLd — Jean-Michel Jarre (@jeanmicheljarre) April 1, 2021

Il se trouve que le chanteur Patrick Juvet était tout de même assez secret et une partie de sa vie restait encore jusqu’à ce jour complètement inconnue par la plupart des français qui ignoraient purement et simplement tous les détails de sa vie. Mais ces derniers jours, on a pu découvrir des révélations fracassantes en ce qui concerne le chanteur Patrick Juvet…

Cela a été une vraie perte tragique pour la plupart des français qui aimaient ce chanteur au grand coeur : on pouvait le voir encore parfois sur des plateaux de télévision pour pouvoir interpréter son morceau incroyable « Où sont les femmes » qui a même pu avoir l’occasion de faire le tour de la planète. Mais qui étaient les personnes qu’il appréciait tant par le passé ? Nous avons réussi à en savoir plus…

Mort de Patrick Juvet: Jean-Michel Jarre fait part d’une "réaction de tristesse et de surprise" pic.twitter.com/xN37HjroRN — BFMTV (@BFMTV) April 1, 2021

Patrick Juvet : ces personnalités qu’il appréciait et qu’il a pu fréquenter ou exprimer son amour

C’est contre toute attente que l’on a pu découvrir les amours « dissimulés » du chanteur Patrick Juvet dans la presse et sur les réseaux sociaux. On a pu apprendre contre toute attente que le chanteur vouait un culte pour le compositeur Jean-Michel Jarre : mais malheureusement pour lui, cela ne sera pas réciproque et il n’a pas pu le fréquenter comme il le souhaitait.

En revanche, il se trouve que par le passé le chanteur français Patrick Juvet a pu avoir la chance de fréquenter l’actrice Melanie Griffith, une célèbre actrice américaine, avec qui il aura pu avoir une histoire d’amour brève mais pleine de succès…