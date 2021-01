Patrick Pelloux brise le silence et balance tout : un énorme coup de gueule contre la campagne de vaccination !

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’en ce moment les détracteurs politiques d’Emmanuel Macron n’hésitent pas à le tacler, notamment dans le cadre de la campagne de vaccination contre la pandémie de la COVID19. Mais si certains autres pays dans le monde ont l’air d’être de véritables exemples, cela ne semble pas le cas de la France…

Patrick Pelloux est furieux contre le gouvernement et sa gestion de la pandémie !

Comme tout le monde le sait, Patrick Pelloux ne garde jamais sa langue dans sa poche, et il a encore réussi à le prouver dernièrement avec de nouvelles déclarations absolument choquantes. On savait d’ailleurs déjà que le président de la république Emmanuel Macron était lui-même déterminé à faire accélérer les choses en ce début d’année 2021. En effet, la crise sanitaire et économique que nous traversons actuellement n’est pas derrière nous, et risque même de s’aggraver si l’on en croit les dernières déclarations des scientifiques dans certains pays.

En effet, tout le monde pensait que la France serait en tête de liste, mais en réalité d’autres pays comme l’Allemagne ressortent comme des pays européens qui savent montrer l’exemple ! Pourtant, si on en croit les dernières déclarations des hommes politiques à la tête du gouvernement français, tout serait actuellement en place pour pouvoir gérer la campagne de vaccination massive, que les français attendent avec la plus grande impatience. Cela pourrait en effet avoir un effet énorme sur la pandémie du coronavirus, qui continue à faire des millions de morts dans le monde actuellement.

Les commerces, tout comme les restaurants, ont également hâte de pouvoir retravailler normalement, après une année 2020 qui aura été absolument catastrophique pour leur chiffre d’affaires. Ce n’est donc pas un hasard si dans ce contexte particulier, le médecin urgentiste Patrick Pelloux a pris la parole pour dénoncer ce qu’il lui semble être une injustice dans le cadre exceptionnel que nous vivons encore aujourd’hui !

Merci @PatrickPelloux pour son intervention sur #franceinfo

Le #Vaccin est une chance, il est efficace et sécuritaire. Je veux être vacciné ! pic.twitter.com/NMM2CTD460 — Bernard Le Magoarou (@bernardlemag) January 3, 2021

Patrick Pelloux : son message sur les réseaux fait polémique et interpelle le gouvernement français

Le médecin urgentiste Patrick Pelloux a donc été passablement énervé en voyant cette gestion, et il s’interroge sur les réseaux sociaux de la gestion de la crise qu’il n’hésite pas à critiquer de la plus vive des manières ! Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que l’homme médiatique prend la parole, que cela soit sur le sujet du coronavirus ou encore sur un autre sujet très polémique. Selon lui, nous sommes complètement “bêtes” selon ses propres termes !

Bonne et heureuse année à toutes et tous . Espérons que la vaccination commence enfin car nous avons vraiment l air bête par rapport aux autres pays Espagne Angleterre uSA Italie ….. mais que ce passe t il ???? — Patrick Pelloux (@PatrickPelloux) January 1, 2021

En effet, à l’heure où d’autres pays comme l’Angleterre ou encore l’Italie sont déterminés à lancer une campagne massive de la vaccination de la population, la France est encore une fois à la traîne selon lui. Cela n’a pas déplu aux français qui n’ont pas hésité à le soutenir sur les réseaux sociaux. En effet, Patrick Pelloux est particulièrement suivi sur les réseaux sociaux, et les internautes n’ont pas hésité à approuver son message et à lui apporter tout leur soutien ! Pour le moment, le gouvernement n’a en revanche pas encore réagi aux propos de ce dernier, même si on se doute bien que le président de la république Emmanuel Macron veut tout faire pour que les choses aillent plus vite qu’aujourd’hui, comme il l’a notamment déclaré lors de ses voeux à la France le 31 décembre dernier. Espérons que le message de Patrick Pelloux sera entendu et fera avancer les choses !