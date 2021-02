Patrick Poivre d’Arvor a-t-il vraiment uriné sur le canapé de Claire Chazal ? Révélations choquantes !

C’est une très grosse nouvelle que personne ne s’attendait à lire en ce mois de février, et le moins que l’on puisse dire c’est que les français ont été très surpris et déçus en voyant cet ancien journaliste de TF1 être au coeur d’une nouvelle polémique, c’est le moins que l’on puisse dire. En effet, pendant des années, le journaliste Patrick Poivre d’Arvor a présenté le journal de 20 heures sur TF1 et a été couronné de succès plusieurs années d’affilée.

Malheureusement, à l’heure où les victimes prennent de plus en plus la parole, et notamment sur les réseaux sociaux ainsi que dans les médias nationaux et à travers des publications de livres parfois autobiographiques, ce sont des nouvelles rumeurs assez dingues que l’on a pu lire concernant Patrick Poivre d’Arvor.

Plutôt discret d’habitude depuis quelques années, cela faisait longtemps que le journaliste, que l’on a pu voir à l’antenne au quotidien pendant des années, n’avait pas fait autant parler de lui dans les médias.

Cela fait en effet plusieurs années que le journaliste Patrick Poivre d’Arvor estime avoir été écarté de la chaîne TF1 pour des déclarations qu’il n’avait d’ailleurs pas hésité une seconde à dénoncer. Si les plus jeunes lecteurs ne se souviendront pas de cet épisode qui aurait coûté la place de Patrick Poivre d’Arvor sur la chaîne de télévision, tout le monde se demande encore à ce jour si les rumeurs sont vérifiées ou non.

Depuis les dernières rumeurs que l’on a pu lire pour le moment concernant le journaliste Patrick Poivre d’Arvor et qui ont pour le moment été complètement réfutées par ce dernier, il semblerait bien que celui-ci soit dans une très mauvaise posture, car les expériences de son passé pourraient ressurgir et ne pas le mettre en avant.

C’est dans les colonnes du journal Le Parisien que l’on a pu apprendre une information complètement dingue le concernant, même si pour le moment celle-ci reste bien une rumeur et qu’elle n’a pas été confirmée par le principal intéressé. Il semblerait en effet que selon certaines accusations, Patrick Poivre d’Arvor aurait pu être amené à uriner sur le canapé de Claire Chazal lors d’une grosse décision que cette dernière aurait prise.

Depuis les dernières accusations de Florence Porcel qui restent malgré tout assez graves si celles-ci sont vraies, cela n’a pas été en faveur du journaliste Patrick Poivre d’Arvor qui depuis voit les rumeurs les plus folles surgir sur le web. Personne n’aurait pu être en droit de s’attendre à ce que l’on a pu apprendre…

Patrick Poivre d’Arvor : un témoin raconte qu’il aurait uriné sur le canapé de Claire Chazal il y a plusieurs années…

C’est une information complètement choquante que l’on a pu lire dans Le Parisien : Patrick Poivre d’Arvor aurait semble-t-il uriné sur le canapé de Claire Chazal après avoir appris sa liaison avec Xavier Couture, un des patrons de TF1 à l’époque.

Devant de telles accusations que l’on a pu lire dans le journal mais également partout ailleurs dans la presse nationale, nul ne doute que ces dernières devraient faire parler d’elles pendant encore très longtemps, bien que pour le moment elles n’aient pas été confirmées !