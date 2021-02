Patrick Poivre d’Arvor : ce détail “sordide” concernant la participation d’un autre animateur à un concours dégoûte les téléspectateurs !

C’est encore une très grosse onde de choc pour l’ancien animateur de TF1 Patrick Poivre d’Arvor qui a eu l’occasion de présenter le fameux journal de 20 heures pendant de nombreuses années. Il faut dire qu’à l’époque, ce journaliste a été très apprécié par les français qui étaient particulièrement nombreux à regarder Patrick Poivre d’Arvor.

Malheureusement pour lui, Patrick Poivre d’Arvor n’est plus à l’antenne depuis maintenant plusieurs années et il a été remplacé par un autre animateur de la chaîne. Les raisons sont encore à ce jour assez floues, mais pour l’animateur qui a été poussé vers la sortie, les raisons sont très claires : c’est à cause de sa phrase sur Nicolas Sarkozy où il a évoqué le terme “petit garçon” devant lui.

Bien que officiellement les faits ne soient pas reconnus concernant son départ de TF1, pour Patrick Poivre d’Arvor, cela ne fait aucun doute !

Il n’a pas hésité une seule seconde à l’époque à dénoncer les faits, mais ces derniers temps il s’est fait beaucoup plus discret dans les médias français, et pour cause : de graves accusations le concernant ont été proférées, bien qu’à ce jour le journaliste ne les confirme pas.

Patrick Poivre d’Arvor : des témoignages ne font que s’accumuler contre le journaliste avec des détails horribles…

Personne n’aurait pu croire il y a tout juste quelques années que le journaliste Patrick Poivre d’Arvor allait être dans une telle tourmente. On ne fait qu’apprendre des détails très compliqués à lire concernant cet ancien présentateur du journal de 20 heures.

Selon certaines rumeurs, il semblerait qu’il aurait même uriné sur le canapé de sa collègue et ancienne compagne de TF1 Claire Chazal. Mais l’affaire ne s’arrête pas là, et malheureusement de plus en plus de personnalités n’hésitent pas à prendre directement la parole au sujet de Patrick Poivre d’Arvor, même si cela est parfois pour le défendre contre ce véritable carnage médiatique.

On a notamment pu voir l’animateur Jean-Pierre Pernaut réagir à travers les propos de sa femme Nathalie Marquay, qui n’a pas hesité à le défendre. En effet, les deux journalistes ont eu l’occasion de travailler ensemble pendant 20 ans, et pour Jean-Pierre Pernaut, si l’on en croit bien les propos qui ont été rapportés notamment dans l’émission de C8 Touche Pas à Mon Poste, cela serait tout simplement “impossible”.

Malheureusement, les révélations d’autres personnalités et de journalistes font assez froid dans le dos, c’est le moins que l’on puisse dire…

Patrick Poivre d’Arvor : une compétition « sordide » avec un système de points qui met mal à l’aise les français

C’est donc dans le tout dernier numéro de Voici que l’on a pu apprendre un détail horrible si celui-ci s’avère être bel et bien réel. En effet, il semblerait que l’animateur Patrick Poivre d’Arvor soit au cœur d’une polémique où il aurait organisé un « concours » avec un autre animateur de TF1.

Les deux hommes auraient pu se livrer à un système de points sur les femmes, en fonction de celles qu’ils arrivaient à « conquérir » : une femme dans le public, une serveuse, une hôtesse…