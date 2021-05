Patrick Poivre d’Arvor dans la tourmente, de nouvelles révélations scandaleuses avec des SMS rendus publics

Il ne se passe plus une seule semaine sans que l’on apprenne de nouveaux rebondissements complètement dingues concernant l’ancien journaliste de TF1 que l’on a pu voir pendant de nombreuses années au 20 heures de TF1. Il se trouve que depuis l’avènement des groupes de paroles comme #BalanceTonPorc ou encore #MeToo, de plus en plus de personnalités se trouvent aujourd’hui impliquées dans des faits assez graves.

Malheureusement, il se trouve que concernant Patrick Poivre d’Arvor, les faits pourraient être assez grave, et on a pu d’ailleurs entendre la semaine dernière en audition libre le journaliste dans le cadre de cette enquête ouverte qui reste tout de même assez incroyable, c’est le moins que l’on puisse dire. En effet, alors que le journaliste était tous les jours à l’antenne de TF1 pendant des années, personne n’aurait pu être en mesure d’imaginer qu’il allait pouvoir vivre un tel calvaire !

Pourtant, depuis le début de cette crise assez incroyable, PPDA reçoit tout de même certains soutiens assez inattendus et même très importants, comme on a même encore pu le découvrir ces tous derniers jours. Concrètement, c’est Bernard Montiel, le journaliste et chroniqueur de l’émission Touche Pas à Mon Poste sur C8, qui a pu prendre la parole à ce sujet récemment pour pouvoir témoigner en faveur de Patrick Poivre d’Arvor. En revanche, personne n’aurait pu penser que le chroniqueur allait pouvoir prendre la parole pour le défendre.

PPDA au plus mal, des SMS révélés dans la presse, cela fait froid dans le dos

C’est encore dans le cadre de l’enquête qui oppose le journaliste PPDA et Florence Porcel que l’on a pu entendre des nouvelles complètement dingues concernant de nouveaux éléments assez fous. En effet, il se trouve que l’on a pu entendre parler de SMS échangés, mais également lu des articles dans Le Parisien notamment où PPDA ne nie clairement pas avoir eu de relations intimes avec la plaignante. En revanche, selon ce dernier, toutes les relations auraient été consenties et les avocats auraient même pu accéder à des échanges assez troublants menés par SMS. Personne n’aurait pu imaginer voir des échanges comme ceux-là, c’est le moins qu’on puisse dire…

Florence Porcel et PPDA : un certain désir mutuel ou des messages anonymes ?

Dans les SMS qui ont été révélés à la presse et qui ont même été relayés par la chaîne d’information BFM TV, il se trouve que les SMS font vraiment froid dans le dos, même si malheureusement personne ne pourrait être en mesure d’attester de la véracité de ces derniers.

En effet, les SMS restent tout de même assez privés, mais de ce que l’on a pu lire, il se pourrait bien que la plaignante soit bel et bien fascinée par l’ancien journaliste du 20 heures. Dans des messages troublants qui datent notamment du 15 avril 2009, il se trouve qu’à 20h15, la plaignante aurait pu faire part par SMS de sa grande fascination pour PPDA.

Pour le moment, personne ne saurait être en mesure de dire le vrai du faux, mais on imagine que les semaines et les mois à venir devraient être riches en événements dans cette histoire qui reste assez tragique !