Patrick Poivre d’Arvor disparaît de l’antenne de CNews : les nouvelles révélations choquantes de son entourage…

Alors que de plus en plus d’hommes et de femmes n’hésitent pas à mettre en avant les violences qui leur sont faites au quotidien, personne n’aurait pu être en mesure de croire que Patrick Poivre d’Arvor, l’ancien journaliste de TF1 que l’on a pu voir lors du journal de 20 heures, allait être au coeur d’une affaire aussi horrible. Il se trouve en effet que ce dernier est accusé de faits très graves qui pourraient être horribles pour sa carrière.

Ce n’est d’ailleurs malheureusement pas la première fois qu’un journaliste se retrouve au coeur d’une polémique aussi importante que celle-ci. Depuis l’avènement des réseaux sociaux, et notamment depuis certains mouvements comme avec le hashtag #MeToo, il se trouve que de plus en plus de personnalités publiques mais également d’anonymes n’hésitent plus une seconde à dénoncer les personnes qui ont pu avoir des gestes très déplacés ou des comportements qui sont tout simplement et purement inacceptables.

Patrick Poivre d’Arvor : une descente aux enfers où il a de moins en moins de soutiens parmi ses proches…

Dans certains cas de figure, c’est même une vraie descente aux enfers pour les victimes qui ont alors leur vie complètement brisée : il se trouve que personne ne peut imaginer ce que certaines d’entre elles ont pu endurer et c’est bien là une réalité tout bonnement horrible que l’on peut lire encore dans les médias.

Mais concernant le journaliste Patrick Poivre d’Arvor, même si certains témoignages font assez froid dans le dos, personne n’aurait pu croire que celui-ci allait être au coeur d’une affaire aussi tragique si elle est bien réelle. On a d’ailleurs pu voir récemment l’ancien présentateur du journal de 13 heures Jean-Pierre Pernaut prendre la parole à ce sujet pour défendre le journaliste Patrick Poivre d’Arvor qu’il a côtoyé pendant près de 20 ans à TF1.

Malheureusement, peu de personnalités ont pu avoir l’occasion de s’exprimer à ce sujet, et il se trouve même qu’alors qu’on pouvait le voir très régulièrement sur la chaîne d’informations CNews, depuis peu de temps maintenant il est complètement absent de l’antenne.

Heureusement, certaines personnalités ont pu s’exprimer et essayer de comprendre les raisons de cette disparition inquiétante pour les fans qui restent quand même en attente de sa part…

Patrick Poivre d’Arvor sera-t-il de retour à l’antenne de CNews ? Le mystère reste encore entier à ce jour…

Alors que pour certains téléspectateurs, Patrick Poivre d’Arvor n’a plus du tout sa place à la télévision française, pour d’autres et notamment certains de ses collaborateurs, il devrait au contraire être plus que jamais présent, notamment s’il pense ne pas être concerné par ses accusations qui sont vraiment très graves et qui sont complètement impardonnables si elles sont bel et bien vraies.

Selon certaines sources que l’on a pu lire dans les médias, et notamment certaines personnes qui ont voulu garder l’anonymat, PPDA aurait préféré se retirer pour le moment, et actuellement personne ne sait s’il reviendra à l’antenne, même si comme une source le dit si bien, Patrick Poivre d’Arvor pourrait avoir choisi de « se cacher » bien que cela n’ait pas été confirmé…