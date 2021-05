Patrick Poivre d’Arvor : il reçoit le soutien de Bernard Montiel alors qu’il entre dans un nouveau scandale !

C’est désormais un sujet assez récurrent que l’on entend souvent dans les médias et dans la presse nationale. En effet, il se trouve que Patrick Poivre d’Arvor se trouve actuellement dans une situation assez difficile et compliquée, avec des accusations qui sont assez incroyables, il faut bien le dire. Ces derniers jours, on a justement pu apprendre encore une fois de nouvelles accusations concernant le journaliste que l’on a pu voir pendant de nombreuses années sur TF1. Mais personne n’aurait pu imaginer que contre toute attente celui-ci aurait pu recevoir le soutien de ses anciens collègues.

En effet, par le passé, on avait d’ores et déjà pu apprendre que Jean-Pierre Pernaut, l’ancien animateur mythique du journal de 13 heures sur TF1, avait déclaré par l’intermédiaire de sa compagne Nathalie Marquay qu’il n’avait jamais eu vent d’un tel scandale dans les couloirs de TF1 à l’époque. Un message assez choquant et troublant de la part de Jean-Pierre Pernaut qui a pu passer beaucoup de temps par le passé avec Patrick Poivre d’Arvor. Mais l’histoire ne s’arrête pas là, car plus récemment, c’est un autre ancien animateur de la chaîne qui a pu prendre la parole à ce sujet.

Bernard Montiel et Patrick Poivre d’Arvor « virés » de TF1, un choc difficile à encaisser…

En effet, on a appris en exclusivité que Patrick Poivre d’Arvor avait pu recevoir le soutien assez inattendu de Bernard Montiel. À l’époque, ce dernier posait une émission assez mythique sur TF1 qui était diffusée tous les dimanches à l’antenne. Avec en effet son émission Vidéo Gag, à l’époque où le web n’existait pas encore, on peut dire que Bernard Montiel enregistre des scores d’audience assez incroyables. Malheureusement, c’est contre toute attente que suite à une interview assez choquante où il dénigrait clairement la chaîne, il a été par la suite remercié.

On aurait même pu apprendre des détails assez sordides concernant Bernard Montiel, avec des séquences de l’émission qui auraient pu être tournées à nouveau sans sa présence. Quelques années plus tard, Patrick Poivre d’Arvor était à son tour remercié également, selon certains suite à une déclaration qu’il aurait pu faire en face de Nicolas Sarkozy, qu’il avait qualifié d’une certaine façon de « petit garçon ».

Patrick Poivre d’Arvor soutenu par Bernard Montiel, les téléspectateurs sont sous le choc

Alors que l’animateur et journaliste se trouve actuellement dans une position délicate, avec des accusations très graves (bien que dans certains cas les faits soient prescrits), il se trouve que Patrick Poivre d’Arvor ne s’attendait surement pas à recevoir un soutien de taille avec Bernard Montiel. C’est encore une fois sur le plateau de l’émission Touche Pas à Mon Poste que Bernard Montiel s’est confié sur Patrick Poivre d’Arvor pour pouvoir donner son avis clair et précis sur la situation qui est assez controversée aujourd’hui.

Comme on a pu le découvrir, il se trouve que Bernard Montiel ne trouve pas les sujets très « clairs », avec un certain flou artistique autour de ces informations. Mais surtout, Bernard Montiel ne se prive pas pour dire clairement que cela ne serait pas dans la « mentalité » de Patrick Poivre d’Arvor : un soutien qui doit certainement faire très plaisir au principal intéressé, c’est le moins que l’on puisse dire !