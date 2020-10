Patrick Poivre d’Arvor : le journaliste rend un vibrant hommage à JPP après son départ du JT de 13H sur TF1 !

Grande icône du journalisme français, Jean-Pierre Pernaut a finalement décidé de quitter le JT de 13h. Après plusieurs décennies de loyaux services, JPP est prêt à déposer le tablier. Une décision qui a motivé plusieurs autres de ses congénères à lui faire un adieu en grande pompe. Il s’agit de Patrick Poivre D’Arvor, Pujadas et Chazal qui n’ont pas marché leur mot lorsqu’ils louaient les efforts fournis par JPP.

Jean-Pierre Pernaut, son départ confirmé…

La vedette du journal de 13h, Jean-Pierre Pernaut, ne sera bientôt plus là pour le déjeuner des français. Avec 32 ans de service, JPP est le plus ancien des salariés du groupe TF1. Depuis le mois de septembre 2020, il avait déjà fait part de son envie de mettre un terme à sa carrière de présentateur de Journal. Cependant, il n’ira pas bien loin puisqu’il restera toujours sur les antennes de TF1. Quoi qu’il en soit, c’est toute une histoire qui s’achève avec le départ de ce journaliste émérite.

A 70 ans, Jean-Pierre Pernaut prépare en douceur son départ à la retraite. Sa renommée est allée au-delà des frontières françaises. En effet, il est très suivi par les téléspectateurs des autres pays d’Europe. Par ailleurs, en Juin dernier, il a été élu la personnalité télé préférée des français. C’est le résultat d’un sondage réalisé par le média TV Magazine. Il faut préciser qu’il a obtenue 6 points de popularité depuis le sondage réalisé en 2019. La décision du départ de JPP du journal de 13H a ému de nombreuses personnalités dont PPDA qui ne cache pas son admiration pour l’époux de Nathalie Marquay.

Un témoignage haut en couleurs !

Après l’annonce du départ de Jean-Pierre Pernaut, prévu pour la fin de l’année, Patrick Poivre d’Arvor a tenu à lui rendre un grand hommage. Une initiative qui a été appuyée par Pujadas et Chazal. Pour David Pujadas, JJP est un « phénomène dans la profession » à cause du lien qu’il a tissé avec le public. Le journaliste de LCI s’est servi de ces mots pour montrer toute son admiration, affection et estime à son aîné.

Quant au journaliste PPDA, Jean-Pierre Pernaut est ce journaliste qui a su valoriser la culture française. « Il a eu cette intuition dès le début » affirma l’ancien présentateur. Il continue en affirmant que JPP a fait découvrir des campagnes qui étaient catégoriquement oubliées. Cela lui avait valu des moqueries d’habitants de Paris. L’autre chose qui a beaucoup marqué PPDA c’est la personnalité de Jean-Pierre Pernaut. Pour lui, il était la voix des Français situés dans les campagnes car il abordait les termes qui les intéressaient.

JPP est également un homme de caractère

Dans les souvenirs de Claire Chazal, le futur ex présentateur du JT de 13h, savait aussi donné des « coups de gueules ». Même s’il est doté d’une grande générosité, il savait comment faire entendre son opinion. Un trait de personnalité qui fait de lui un « modèle » à suivre. Elle continue en expliquant que le succès de JPP provenait de l’alchimie qu’il y a entre sa personnalité et sa passion. David Pujadas épouse cette affirmation de Chazal en disant que JPP avait transformé le JT de 13h en quelque chose d’ «extraordinaire».

Patrick Poivre d’Arvor a apprécié le processus de départ de JPP. Selon lui, c’est mieux que l’annonce vienne de l’intéressé au lieu que le public l’apprenne via les réseaux sociaux. Il estime que le départ de JPP est plus « serein » que le sien. Une pensée partagée par Claire Chazal qui avait été remerciée après plus de 20 ans aux commandes du JT du Week-end de TF1.