Patrick Poivre d’Arvor nie toujours les faits en direct, la liste de ses soutiens s’agrandit de jour en jour !

Alors que le journaliste Patrick Poivre d’Arvor est actuellement très contesté, ce dernier ne peut malheureusement compter sur le soutien que de très peu de personnes, comme on peut le voir d’ailleurs dans la presse mais également sur les réseaux sociaux. Il faut bien avouer que désormais, depuis quelques mois maintenant, les langues se délient et on entend parler de plus en plus d’histoires assez incroyables impliquant des personnalités françaises.

Personne n’aurait pu croire en effet que ce journaliste mythique que l’on a pu voir sur TF1 pendant de nombreuses années aurait pu être accusé de faits aussi graves, c’est le moins que l’on puisse dire. Mais il se trouve que pour certains fans, le journaliste Patrick Poivre d’Arvor n’aurait rien à voir dans cette affaire assez sordide qui n’a pas fini de faire parler d’elle.

Ces derniers jours, on a par ailleurs eu l’occasion de lire des déclarations assez surprenantes concernant Jean-Pierre Pernaut, l’ancien journaliste de 13 heures de TF1. Il se trouve en effet que ce dernier a eu l’occasion de côtoyer Patrick Poivre d’Arvor pendant près de 20 ans dans le cadre professionnel, ce qui est assez considérable pour certains.

On pourrait même par ailleurs se demander comment le journaliste n’aurait rien pu voir pendant toutes ces années, même si dans la pratique il se trouve que Patrick Poivre d’Arvor semble avant tout assez discret dans sa vie. Mais hier soir, dans Quotidien, Patrick Poivre d’Arvor a nié les faits qui lui sont reprochés.

Jean-Pierre Pernaut : il pousse un gros coup de gueule pour soutenir Patrick Poivre d’Arvor dans les médias

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝑬𝒍𝒔𝒂 𝑶𝒆𝒔𝒊𝒏𝒈𝒆𝒓 (@elsaoesinger)

Un peu plus tôt, avant l’émission Quotidien, c’est notamment à la radio et dans l’émission très polémique Les Grandes Gueules sur la radio RMC que Jean-Pierre Pernaut a choisi de s’exprimer sur le sujet de Patrick Poivre d’Arvor. Comme on a d’ailleurs pu l’entendre à l’antenne de la radio nationale, ce dernier n’hésite pas à dire très clairement ce qu’il pense de la situation qui est même tout à fait “impossible” pour lui selon les termes de sa femme Nathalie Marquay dans l’émission de Touche Pas à Mon Poste sur la chaîne C8.

Si PPDA est sorti de son silence sur sa page Facebook pour dire haut et fort tout ce qu’il pense de toute cette affaire, personne ne s’attendait à ce que des personnalités auraient pu réagir pour pouvoir soutenir Patrick Poivre d’Arvor.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Patrick Poivre d’Arvor (@ppdaofficiel)

La femme de Jean-Pierre Pernaut a quant à elle pu reprendre la parole à ce sujet et n’a pas hésité une nouvelle fois à parler des relations entre son mari et le journaliste qui est dans la tourmente, l’ancien présentateur du 20 heures Patrick Poivre d’Arvor.

Nathalie Marquay balance tout sur Jean-Pierre Pernaut et PPDA : ils pourraient même être amis

C’est une nouvelle qui fait assez froid dans le dos quand on y pense et si les accusations contre le journaliste Patrick Poivre d’Arvor s’avèrent être réelles. Il se trouve en effet que comme l’a raconté la femme de Jean-Pierre Pernaut dans les médias, les deux journalistes sont même de vrais “potes”.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Patrick Poivre d’Arvor (@ppdaofficiel)

Toutefois, dans l’émission TPMP, Nathalie Marquay a jugé bon d’ajouter qu’il fallait faire “attention”, car dans la réalité nous ne savons pas d’ailleurs ce qui pourrait bien arriver. En attendant, il se trouve que Patrick Poivre d’Arvor n’est pas très soutenu dans la vie médiatique, et même ses collègues de CNews ne laissent pas filtrer d’informations…