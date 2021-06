Patrick Sébastien balance tout, son imitation de Didier Raoult ne « passe pas » et rend furieux les internautes

Cela fait maintenant plus d’un an que le docteur Didier Raoult est exposé dans les médias, avec des déclarations parfois assez fracassantes dans les médias comme on a pu le voir encore récemment avec une interview qui ne s’est vraiment pas passée comme prévu, c’est le moins que l’on puisse dire. En effet, certaines personnes auraient pu penser que le docteur allait pouvoir être de nouveau populaire après cette grande vague de maladie contre le coronavirus, mais malheureusement pour lui il a été attaqué de toutes parts, et on peut encore le voir aujourd’hui dans les médias français où certains journalistes n’hésitent pas à se moquer ouvertement du scientifique.

Mais cela était sans compter sur l’intervention de Patrick Sébastien qui était l’invité de Cnews il y a tout juste quelques jours et qui a pu faire une révélation vraiment fracassante en ce qui concerne le docteur Didier Raoult. Alors que certains auraient pu être en mesure de penser que l’ancien animateur du Plus grand cabaret du monde n’allait pas prendre la parole à ce sujet, c’était sans compter sur son franc-parler et sur sa volonté de tout balancer dans les médias, comme on a pu le voir ici contre toute attente avec sa dernière déclaration vraiment étonnante.

Patrick Sébastien n’a vraiment pas froid aux yeux et il a pu le prouver une fois de plus en prenant la parole dans un message vraiment très étonnant et qui risque de faire parler de lui pendant encore très longtemps, c’est le moins que l’on puisse dire…

Patrick Sébastien fait une imitation en plein direct, cela tourne très mal…

C’est encore une fois sur le plateau de l’émission de Cnews animée par Pascal Praud que l’on a pu découvrir Patrick Sébastien, le célèbre animateur et humoriste qui ne s’exprime que très peu dans les médias actuellement. Néanmoins, personne n’aurait pu être en mesure d’imaginer que l’animateur allait pouvoir tout balancer en ce qui concerne le professeur Didier Raoult, et selon certains téléspectateurs il n’a vraiment pas été tendre à son sujet, c’est le moins que l’on puisse dire.

Alors qu’il est en train de lancer un magazine, il se trouve que Patrick Sébastien ne cesse d’être très violemment critiqué, et on a pu le voir après son intervention sur CNews en ce qui concerne le professeur Didier Raoult. Alors qu’il a pu faire la promotion de son nouveau magazine intitulé Jeux vous aime (un subtil jeu de mots que l’on connaît bien avec Patrick Sébastien), il ne s’attendait certainement pas à ce que cela fasse autant parler sur le web. Et cela était sans compter sur toutes celles et ceux qui auraient pu le critiquer très violemment sur les réseaux sociaux notamment…

Patrick Sébastien dans la tourmente, il ne réussit pas son imitation…

Alors que l’animateur Patrick Sébastien a tenté une imitation en plein direct sur le plateau de Cnews, il ne s’attendait pas à susciter autant de réactions, c’est le moins que l’on puisse dire. En effet, on a pu découvrir qu’il n’arrivait pas à imiter le professeur Didier Raoult comme il a tenté de le faire, et cela n’est pas passé sur le web !

Sur les réseaux sociaux, et notamment sur Twitter, les remarques assez violentes contre l’animateur ne cessent de se multiplier, ce qui n’est clairement pas pour lui plaire !