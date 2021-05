Patrick Timsit au plus mal, il vit un drame terrible avec son fils qui ne respecte pas les gestes barrières

Malheureusement, la crise de la COVID-19 n’a pas fini de faire parler d’elle, et on a encore une fois pu le découvrir contre toute attente dans une émission de télévision avec l’acteur français mythique Patrick Timsit qui s’est fait plutôt discret ces derniers mois. En effet, avec la crise sanitaire qui a pu malheureusement faire beaucoup de mal à la profession des comédiens et des acteurs, on peut clairement comprendre que l’acteur Patrick Timsit a malheureusement été contraint de respecter toutes les règles comme tout le monde.

Mais en s’y penchant de plus près, il se trouve que cela ne concerne pas exactement tout le monde, c’est le moins que l’on puisse dire. En effet, on a pu apprendre des faits assez incroyables et même impressionnants dans la toute dernière interview de Patrick Timsit, le comédien qui est actif depuis maintenant plusieurs décennies maintenant pour faire a chaque fois de gros cartons sur scène ou au cinéma.

Et si d’habitude il se trouve que Patrick Timsit est plutôt un homme propice à rigoler sur les plateaux de télévision, personne n’aurait pu être en mesure d’imaginer que ce dernier soit dans une posture aussi compliquée et difficile à mener en pleine crise sanitaire du coronavirus. En effet, alors qu’il était invité de l’émission C à vous sur France 5, on a pu découvrir que Patrick Timsit vivait actuellement une terrible souffrance qu’il avait clairement besoin de partager à l’antenne.

Patrick Timsit bouleversant sur la crise sanitaire, il décide de se confier

C’est donc tout naturellement que sur le plateau de l’émission C à vous sur France 5, le comédien mythique Patrick Timsit a décidé de se confier sur ce qu’il a pu avoir l’occasion de vivre pendant tout le confinement. En effet, il n’a clairement pas hésité à parler de son fils qui n’a pas du tout respecté les gestes barrières, comme on a cru le comprendre dans ses déclarations.

Il aurait même pu donner un surnom assez original à son fils à cette occasion. Alors que ce dernier sortait de chez lui du vendredi au dimanche, étant en « RTT » comme il le raconte, il se trouve que Patrick Timsit pourrait le surnommer « Confinement 3 », comme on a pu le découvrir. Malheureusement, les relations entre les deux hommes ne se sont pas du tout apaisées avec le temps et la déclaration du comédien fait vraiment froid dans le dos comme on a pu le découvrir sur le plateau de l’émission de France 5.

Patrick Timsit considérait son fils comme un « ennemi » à cause de la crise sanitaire

Alors que le comédien commence à être fragile avec le temps, il se trouve que son fils aurait pu lui faire prendre quelques risques sans prendre de précautions. En effet, on sait très bien que les gestes barrières et les consignes du gouvernement ont pu servir ces derniers mois à tous nous protéger.

Mais heureusement, plus de peur que de mal pour Patrick Timsit, car visiblement le comédien n’a pas été touché, ce dont on peut clairement se féliciter en cette période difficile et très compliquée.