Paul « 12 coups de midi » : L’ancien maître de midi sur TF1 rejoint « Les Grosses Têtes » de Laurent Ruquier sur RTL !

Après avoir été découvert sur TF1 dans l’émission de Jean-Luc Reichmann, c’est désormais à la radio que les fans de Paul le retrouveront. Le jeune homme intègre l’émission Les Grosses Têtes qui passe sur les ondes de RTL.

Laurent Ruquier accueille Paul El Kharrat dans la bande des Grosses Têtes !

C’est vers la fin de l’année 2019 que Paul El Kharrat a été éliminé du jeu télévisé les 12 coups de midi. Depuis ce moment, le jeune étudiant n’est pas resté inactif et s’est lancé dans certains projets. L’un d’entre eux concerne la sortie de son tout premier livre, qui est déjà présent dans les kiosques.

Notons que si Paul a fait le buzz dans le jeu de Jean-Luc Reichmann, c’est parce que son histoire a touché tout le monde, à commencer par l’animateur, qui l’a pris sur ses ailes. En effet, le jeune champion du jeu Les 12 Coups de Midi, est atteint du syndrome d’Asperger.

Malgré ce syndrome, particulièrement handicapant, Paul El Kharrat a réussi à bluffer tous les fans du jeu, et même au -delà de l’émission. Cependant, si ses connaissances très impressionnantes lui ont permis de participer à 153 reprises au tournage de l’émission et remporter jusqu’à 691.522 euros, il a fini par être éliminé le 10 octobre 2019.



Toutefois, le passage de celui qui a été affectueusement surnommé Wikipaul par Jean-Luc Reichmann, a laissé des traces. En effet, pendant les mois qu’il a passé dans les 12 coups de midi, le jeune homme a démontré qu’il avait une certaine répartie, en plus d’être drôle et plutôt cash.

Il faut savoir que ce sont là, des qualités recherchées par Laurent Ruquier, pour son émission Les Grosses Têtes qui se déroule sur RTL. Les qualités de Paul et sa personnalité ont donc attiré l’animateur vedette de la chaîne.

Ce dernier a alors proposé à Paul, d’intégrer l’équipe des Grosses Têtes à la radio, sur RTL. Le jeune champion sera dorénavant en compagnie de Caroline Diament, Franck Ferrand, Stéphane Plaza, Michèle Bernier et bien évidemment Jeanfi Janssens. Pour ce qui est de la première participation de Paul El Kharrat, rendez-vous est pris pour ce vendredi 20 novembre 2020.

Paul présent à la radio malgré le Syndrome d’Asperger

Ce syndrome d’Asperger dont souffre le jeune Paul El Kharrat, fait partie intégrante de sa vie. Celui-ci essaye malgré tout d’avoir une vie assez normale, même si son mal ne lui permet pas de garder sa concentration pendant un long moment.

Pour cette place qu’il lui a donné dans son émission, Laurent Ruquier doit parvenir à gérer l’impulsivité dont peut faire preuve sa jeune recrue, puisque cela fait partie des symptômes de l’autisme. Paul l’explique d’ailleurs très bien : « Il m’arrive de tout laisser tomber car l’autre partie ne fait pas d’effort et donc là je commence à m’énerver. Et là tout ce qui pourrait être bien pour moi je le prends mal car en face il y a eu des bêtises et des erreurs de faites que je n’arrive pas à pardonner. Cela me plonge dans une tristesse, une morosité et une grande déception. »

S’il arrive à en parler si facilement, c’est parce que Paul est parfaitement conscient de son état et fait son possible pour améliorer son contact avec les autres, afin d’avoir ainsi une vie sociale plus ou moins normale. Il s’explique : « J’essaie tant bien que mal de rester ouvert, joyeux, pas triste, content et au milieu des autres. Et j’essaie d’employer toutes les choses à ma disposition : les amis, les connaissances, les médicaments… tout ce qui de près ou de loin peut amener à une meilleure situation pour moi. »



On peut dire que Paul travaille beaucoup pour essayer d’améliorer son rapport avec son entourage. C’est ainsi que pour réaliser la promotion de son livre, le jeune étudiant n’a pas reculé et a affronté les plateaux télé courageusement. Pour autant, cette émission à la radio sera pleine de surprises pour Paul… On espère qu’il va bien gérer dans tous les cas.