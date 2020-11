Paul (12 Coups de Midi) : découvrez son nouveau projet insolite, il a fait une grosse annonce qui va faire beaucoup de bruit !

Les téléspectateurs des 12 Coups de Midi, l’émission présentée par Jean-Luc Reichmann tous les jours sur TF1, ont de quoi être heureux quand ils voient ce que deviennent les anciens candidats de l’émission ! Il n’est en effet pas rare de voir des anciens candidats de l’émission phare de TF1 participer dans de nouveaux jeux télévisés, comme on a notamment pu le voir avec l’ancien candidat Xavier dont tous les téléspectateurs de l’émission se souviennent encore aujourd’hui, alors que cela fait plusieurs années qu’il a participé.

En effet, on a récemment pu le voir dans l’émission de France 3 mythique : Questions pour un champion ! Quant à savoir s’il a excellé ou pas, nous vous invitons à regarder l’émission disponible en replay ! Mais cette fois-ci, c’est un tout autre candidat que l’on devrait également avoir l’occasion de voir dans les médias très prochainement : le fameux Paul dans une annonce qui concerne également Laurent Ruquier !

Xavier devient le maître des maîtres de midi 2020 de #Les12CoupsDeMidi en remportant #LeCombatDesMaitres face à Éric 🌞 pic.twitter.com/mqqr3yukiJ — Florian (@Florian_set) July 4, 2020

Laurent Ruquier veut recruter Paul El Kharat, l’ancien candidat des 12 Coups de Midi, pour son émission de radio !

C’est encore une fois un très coup de tonnerre auquel on a pu assister dans le paysage médiatique français. Il faut dire qu’il ne se passe pas une semaine sans que l’on entende pas parler d’annonces fracassantes sur les chaînes de télévision française. Cette semaine, c’est l’animateur de France 2 et de RTL Laurent Ruquier qui a fait une très grosse annonce : il compte recruter l’ancien candidat des 12 Coups de Midi, Paul El Kharat !

C’est en 2019 que les téléspectateurs de TF1 avaient eu l’occasion de voir le candidat participer auprès de Jean-Luc Reichmann, et depuis tout le monde ne parle plus que de lui sur les réseaux sociaux. Avec 152 participations à l’émission qui lui auront fait finalement gagner 691 522 euros, il faut dire que la culture de ce candidat est très large, et on imagine qu’elle devrait être particulièrement utile pour une émission comme Les Grosses Têtes. L’idée a donc été une évidence pour Laurent Ruquier qui s’est pris d’affection pour ce candidat et qu’il a invité dans son émission de radio.

Paul (12 Coups de Midi) : sa participation aux Grosses Tête est très attendue sur les réseaux sociaux !

Ayant un syndrome d’Asperger, le chroniqueur de 21 ans risque de faire fureur à la radio et on imagine qu’il pourrait très bien répondre aux nombreuses questions des auditeurs. On devrait donc pouvoir le retrouver aux côtés des autres chroniqueurs des Grosses Têtes, c’est à dire Caroline Diament, Franck Ferrand, Michèle Bernier, Stéphane Plaza, Jeanfi Janssens, et bien évidemment l’animateur mythique Laurent Ruquier. Si on imagine qu’il aura le droit à un interrogatoire digne de ce nom dès son arrivée, pour y aborder notamment les coulisses de l’émission des 12 Coups de Midi, nous avons tous hâte de pouvoir le voir répondre aux questions de culture générale des auditeurs de la station de radio RTL.

J'aime bien Eric mais pour moi le meilleur restera Paul ou WikiPaul si vous preferez hate de les revoir le 4 juillet #Les12CoupsDeMidi pic.twitter.com/vlPcM5KVgK — LyokoFoug_YTP 🇫🇷 (@LyokoFoug_YTP) June 19, 2020

Sur les réseaux sociaux, les auditeurs sont tous impatients de pouvoir l’écouter dans cette nouvelle configuration inédite pour lui ! On imagine donc que cela devrait pouvoir donner un gros coup de boost à l’émission de Laurent Ruquier, qui reste encore aujourd’hui un très gros carton quotidien sur RTL. Comme il se confiait, Paul essaye de ne pas toujours être trop impulsif et de faire tout son possible pour utiliser ce qui est mis à sa disposition : espérons que ce tremplin lui réussisse car il le mérite amplement !