Paul (les 12 coups de midi) : il dévoile comment il a utilisé ses gains de plus de 600 000 euros !

L’ancien participant de l’émission culte de la première chaine française, révèle ce qu’il aurait fait de ses gains, après ses 153 participations à Les 12 coups de midi.

Paul, l’ancien grand maître de l’émission

Étudiant d’histoire, Paul est devenu un personnage emblématique de l’émission Les Douze coups de midi sur TF1. Malgré son handicap (autiste), il ne cesse d’impressionner le public par son savoir. Il est connu des amateurs de ce programme sur TF1 pour son intelligence. En effet, Paul est considéré comme le troisième grand maître des 12 coups de Midi avec 153 participations lui permettant de gagner 691 552 euros. Âgé de 20 ans seulement, le jeune homme autiste occupe le 3ème rang après Eric qui aurait participé 199 fois pour 921 316 euros de gains et Christian Quesada qui a 193 participations pour 809 392 euros de gains.

L’ancien candidat de l’émission de Jean-Luc Reichmann a fait des révélations concernant la façon dont il a utilisé sa cagnotte lors d’une interview accordée à Télé Star. Il révèle avoir placé 471 850 euros et aurait revendu la majorité des cadeaux, même la voiture d’autant plus qu’il déclare n’avoir pas encore un permis. En mars dernier, c’était le champion Eric qui dévoilait ce qu’il comptait faire de ses gains. Les 12 coups de midi bénéficient d’un avis favorable auprès des téléspectateurs. Ce programme met en exergue les connaissances des challengers.

Il explique comment il a utilisé ses gains

Les révélations faites par le jeune Paul ce lundi 31 août, ont laissé ses fans sans voix. Contrairement à plusieurs jeunes de son âge, le jeune homme est resté le même après avoir encaissé une si grosse somme. Bien qu’il avoue avoir vendu la voiture qu’il avait reçue, cette déclaration est accompagnée d’une bonne raison, car il n’avait pas encore de permis de conduire. Il faut dire que Paul avait également offert la plupart de ses cadeaux (consoles, masques) à sa sœur Louise et à son frère Samy. Quoique généreux, le jeune homme a préféré garder une partie de cet argent pour une utilisation ultérieure. Il faut dire que Paul s’était déjà exprimé par le passé sur la façon dont il comptait utiliser ses gains. Même s’il a pu s’offrir quelques plaisirs, le troisième grand maître des 12 coups de midi sait choisir ses priorités. En effet, il est passionné par la littérature et souhaitait s’offrir plusieurs bouquins et un voyage.

Il est devenu une icône de l’émission en seulement 3 semaines. Il est très apprécié du public grâce à son courage et à son talent. Très rassurant, le jeune Paul se montrait ferme lorsqu’il fallait répondre à une question. Il est compté parmi les cinq participants ayant réalisé des scores impressionnants dans l’histoire de cette émission. Les résultats de ce jeune étudiant d’histoire étaient largement au-dessus des attentes des téléspectateurs ce d’autant plus qu’il est atteint d’un double autisme. Ses performances exceptionnelles ont fait de lui un personnage indispensable du programme culte de TF1. Toutefois, Paul a été éliminé le 10 octobre de l’année passée après 153 participations au programme de Jean-Luc Reichmann.

Le principe consiste pour les participants à répondre aux questions qui sont à la fois culturelles et ludiques. Le nombre de candidats est de 4 et chacun tente de gagner. Les participants sont progressivement éliminés et c’est celui qui reste qui est sélectionné pour le « coup de maitre » qui représente la dernière manche de l’émission. Elle a été diffusée pour la première fois le 28 juin 2010 et aurait connu jusqu’ici des candidats impressionnants comme Paul.