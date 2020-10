Paul (les 12 coups de midi) : il se confie sur ce que pensait son papa de son handicap !

View this post on Instagram

Paul El Kharrat a marqué le public de TF1 dans "Les 12 coups de midi" avec sa culture générale illimitée. Le jeune homme qui souffre du syndrome d’Asperger, a fait des confidences bouleversantes sur sa maladie, qui le torture psychologiquement. ☝🏼☝🏼 UN CANDIDAT EXCEPTIONNEL 💕 De tous les candidats qui se sont distingués dans "Les 12 coups de midi", Paul fait partie de ceux qui ont le plus touché le cœur des Français. En plus de ses connaissances impressionnantes, le jeune homme de 21 ans a également une personnalité singulière et amusante. En près de six mois sur le plateau de Jean-Luc Reichmann, il a empoché une cagnotte épatante d’environ 700 000 euros, avant de perdre son titre de maître de midi. Participer aux "12 coups de midi" a été un véritable défi pour le célibataire. Souffrant d’autisme Asperger, celui qui a écrit "Ma 153ème victoire" en début septembre 2020, a dû sortir de sa zone de confort pour passer devant les caméras. Très critique envers lui-même, il n’hésite pas à se dépeindre comme une personne "torturée" et "instable". "Je suis torturé psychologiquement" ⠀ Dans un article de L’Équipe dédié à l’étudiant en licence, il s’est livré sur sa condition avec beaucoup de franchise. ⠀ "Quand je me regarde, je me dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas, a-t-il expliqué, estimant qu’il lui manque quelque chose. Très critique envers son apparence physique, il a également souligné son instabilité émotionnelle. Incapable de prendre des kilos malgré son alimentation permanente, Paul se sent mal dans sa peau. "Je suis torturé psychologiquement", a-t-il ajouté, avec beaucoup de sincérité. À cause de son mal-être psychologique, Paul a une mauvaise perception de sa propre personne. Avec un esprit particulièrement "dérangé", wikiPaul a appris à s’entourer des bonnes personnes, qui le supportent et l’apprécient pour ce qu’il est vraiment. Malgré ses "nombreux défauts" et troubles sensoriels, le jeune homme a également de très belles qualités qu’il sait mettre en valeur. Plus de détails et d'autres nouvelles sur notre site web. Suivez le lien dans la BIO