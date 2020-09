Paul (Les12 Coups de Midi) : le maître de midi rêve de participer à « Danse avec les stars » !

Cela fera bientôt une année que le champion des 12 coups de midi Paul, a été éliminé du jeu. Comme il le dit, le fait de participer à cette émission, lui a beaucoup apporté, et l’a aidé à surmonter plusieurs difficultés. Paul se dit maintenant prêt à tenter d’autres expériences, et cette fois, dans un tout autre domaine : Danse avec les stars !

Paul rêve de DALS

A 21 ans, Paul ou wiki Paul, comme l’appelait affectueusement l’animateur Jean- Luc Reichmann, est le plus jeune parmi les maîtres de midi de l’émission les 12 coups de midi. Eliminé après 152 victoires alors qu’il n’avait que 20 ans, Paul est désormais bien plus aguerri socialement.

Il faut dire que le jeune homme est autiste Asperger, ce qui rend certaines situations plus compliquées pour lui. En effet, Paul avait du mal avec les contacts physiques, les lumières trop fortes, les bruits qui perturbent, etc. Quand on a une idée du rythme effréné sur un plateau télé, on se rend compte de l’effort que cela a dû lui coûter, sans parler de la patience de son entourage.

Quelques mois après la fin de son aventure aux 12 coups de midi, Paul est déjà prêt à participer à une nouvelle aventure, mais cette fois, dans un autre registre où on ne l’attend pas forcément. Le jeune étudiant en histoire à Grenoble, a avoué toujours rêvé de participer à Danse avec les stars !

Paul a gagné confiance en lui, et DALS est l’un des défis qu’il a vraiment envie de relever. D’ailleurs, en parlant de défis, il avait déjà essayé de vivre seul à 2 reprises, sans y parvenir. Cependant, il a confié être prêt à retenter cette expérience. Notons que concernant Danse avec les stars, Paul a précisé ne pas avoir reçu de proposition. Cependant, c’est un rêve qu’il caresse, et on espère pour lui que son vœu se réalisera.

Paul pourrait-il s’en sortir dans DALS ?

Même s’il n’a pas eu de proposition pour participer à la 11e saison de Danse avec les stars, Paul ne s’empêche pas de rêver de cette aventure qu’il trouve incroyable. Une chose est sûre, il accepterait immédiatement une telle proposition. Cela lui permettra d’après lui, de faire une bonne expérience sociale, à force de rencontrer des gens.

Autre chose, Paul a confié qu’il aimait « bouger », ce qui lui fait dire, qu’il a toutes ses chances pour s’en sortir dans l’émission de danse. Il pourra donc d’après lui, prouver qu’il est aussi doué pour trouver des réponses aux questions, que faire d’autres activités comme la danse ou le sport. Selon Paul, les autistes peuvent faire ces activités comme tout le monde.

Le champion des 12 coups de midi confie aussi qu’il fait beaucoup de sport. En tant que compétiteur, il assure qu’il ne sera pas le 1er à être éliminé du concours, s’il y participait.

Le jeune étudiant soutien qu’il a toutes ses chances, puisqu’il a de l’endurance, et qu’il a la mémoire pour mémoriser les chorégraphies. Toutefois, il est conscient de ses limites qu’il devra surpasser. Il s’agit entre autre du stress et de la concentration, sans parler du regard du public, et de la pression face aux jurés qui pourrait le déconcentrer.

Cependant, avant d’en arriver là, ce n’est pour le moment qu’un rêve pour Paul, qui espère que le fait d’avoir participé aux 12 coups de midi, lui ouvrira les portes de Danse avec les stars.