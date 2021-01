PC portable HP pas cher : notre sélection des meilleurs PC

Et, croyez-nous, les points de ventes, ce n’est pas ce qui manque en ce moment ! Que vous soyez étudiant, salarié, ou commerçant, les ordinateurs portables sont devenus indispensables de nos jours.

Si vous êtes à la quête d’un PC performant et avec un bon budget, la marque HP est l’une des meilleures marques de PC portable proposant une très large gamme à différents prix. Dans cet article, nous vous aiderons à choisir le type de PC qui vous correspond, mais on vous donnera aussi une sélection des PC portables HP les moins chers sur le marché.

Définir le type de PC Portable selon ses besoins

Avant de choisir votre PC portable, il est très important de prendre d’abord un temps de réflexion et de définir le type de PC qui vous correspond. Votre choix doit varier en fonction du type d’utilisation de votre ordinateur. Ainsi, nous vous conseillons de vous poser ces questions : pourquoi ai-je besoin d’un PC ? Où vais-je l’utiliser ? Et à quelle fréquence ? Pour vous aider à vous situer, voici les types de PC portables existants sur le marché :

L’ordinateur portable classique

Le PC classique est sans doute le plus utilisé, étant donné sa polyvalence. Ce dernier est pratique pour toutes sortes d’utilisation. Que vous soyez commerçant, employé, étudiant, ou un gamer, ce PC vous conviendra parfaitement. Apparu à la fin des années 1990, le PC portable a connu un succès fou auprès des utilisateurs, et s’est répandu petit à petit dans le monde entier. Aujourd’hui, on le retrouve dans pratiquement toutes les entreprises, institutions publiques et privées. La marque HP est très connue pour sa large gamme de PC classique (différentes tailles, fonctionnalités, etc) et propose des prix très abordables.

Le PC portable tactile

Dès son apparition, le PC tactile a connu un grand succès et a été adopté par de nombreuses personnes. En effet, grâce à son design et sa portabilité, cette invention a séduit la plupart des utilisateurs. Cependant, ce dernier n’est pas pratique pour tous les modes d’utilisations. Dans le cas où vous souhaitez disposer d’un PC seulement pour des jeux, de simples recherches, ou des prises de photos et vidéos, ce choix serait idéal pour vous. Par contre, si vous cherchez un PC pour votre travail, où le clavier est indispensable, et où vous aurez besoin de fonctionnalités bureautiques, il vaudrait alors mieux éviter le PC tactile. La marque HP dispose également d’un large choix de PC portables tactiles, avec plusieurs options, et à différents prix.

L’ordinateur portable hybride

Dans le cas où vous souhaitez avoir le tout, il est maintenant possible d’opter pour un PC deux en un, dit « hybride ». Disponible de 170 à 2800 euros, la nouvelle invention a séduit plus d’un, puisqu’elle offre toutes les fonctionnalités qu’un PC classique peut offrir, mais aussi le design et la portabilité d’une tablette tactile.

Il suffit simplement de détacher l’écran de l’ordinateur de la partie clavier, et vous aurez dans vos mains une tablette tactile. Un autre point positif, même en détachant la tablette, vous travaillerez toujours sous Windows, vous permettant ainsi d’avoir les fonctionnalités bureautiques dont vous avez besoin. Vous trouverez également de nombreux modèles de PC portables hybrides de la marque HP.

Ordinateur portable de gamer

Vous cherchez un PC portable qui vous offre une expérience hors normes avec vos jeux vidéos ? De nombreuses marques, dont HP, ont pensé à vous procurer des PC ultra performants, disposant des meilleures fonctionnalités, afin de satisfaire les plus grands fans de jeux.

Notre sélection des meilleurs PC portables HP pas chers

Voici une liste des PC HP pour les petits budgets. Maintenant, il ne vous reste plus qu’à voir les critères qui vous correspondent :