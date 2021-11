Peaux sensibles, 5 masques faits maison qui vous soulageront !

Vous avez la peau sensible, alors entre sensations d’inconfort et démangeaisons, vous devez avoir de vrais problèmes au quotidien. Vous ne savez plus où mettre votre tête pour trouver un peu d’apaisement. Plus de soucis à vous faire, vous n’êtes pas seule dans le cas. En effet, 60 % des femmes ont la peau sensible. Voici quelques masques que vous pouvez préparer vous-même à la maison et qui sont adaptés aux peaux sensibles.

Masque anti-inflammatoire à l’avoine et au concombre

Ce masque est préconisé pour calmer et hydrater la peau enflammée et irritée grâce aux propriétés anti-inflammatoires de l’avoine et les propriétés adoucissantes du concombre. Pour préparer ce masque, voici ce qu’il vous faut :

une demi-tasse d’avoine ;

un petit concombre épluché, écrasé et réduit en purée ;

une cuillère à soupe de yaourt entier.

Il vous suffit de mélanger tous les ingrédients dans un petit bol et formez une pâte. Étalez la pâte sur les zones que vous voulez traiter et laissez reposer pendant 20 minutes. Rincez ensuite à l’eau fraîche.

Masque apaisant au yaourt et à l’avoine

Ce masque vous permet d’apaiser votre peau grâce aux propriétés anti-inflammatoires pour avoir une sensation de confort. Pour ce faire, vous aurez besoin de :

2 cuillères à soupe de yaourt entier ;

30 g de flocons d’avoine cuits sans parfum ni additifs.

Mélangez les deux ingrédients et appliquez la mixture sur votre visage en couche épaisse avec vos doigts. Laissez la mixture sur votre visage reposer pendant 10 minutes puis rincez à l’eau tiède. Le délai passé, appliquez un sérum ou une crème apaisante sur votre visage.

Masque hydratant au safran

Le safran est un anti-inflammatoire. Il est idéal pour les peaux sensibles qui ont facilement des inflammations et des rougeurs. Pour ce faire, vous aurez besoin de :

un quart de cuillère à soupe de safran ;

3 cuillères à soupe de lait ;

une cuillère à soupe de jus de citron.

Mélangez tous les ingrédients dans un bol et appliquez-le sur votre visage. Laissez poser pendant 10, voire 20 minutes avant de bien rincer.

Masque au concombre apaisant pour les yeux

Les peaux sensibles ayant déjà des problèmes de sensibilité, le contour des yeux doit avoir encore plus de sensibilité. Voici les ingrédients qu’il vous faut pour préparer votre masque :

une cuillère à soupe de miel ;

un quart d’un concombre épluché ;

un quart de banane.

Dans un mixeur, mixez tous les ingrédients et laissez le mélange reposer pendant 30 minutes. Appliquez ensuite le masque obtenu sous vos yeux et laissez-le poser pendant 15 minutes puis rincez à l’eau claire.

Masque réparateur à l’aloe vera et à l’avocat

L’aloe vera accélère les propriétés réparatrices du masque dans lequel il est utilisé. L’avocat est idéal pour protéger les peaux sensibles grâce à ses propriétés anti-inflammatoires. Pour préparer ce masque, voici les ingrédients :

une cuillère à soupe d’avoine ;

le quart d’un avocat écrasé ;

une cuillère à soupe de gel d’aloe vera.

Tous les ingrédients doivent être mélangés. Appliquez le masque sur votre visage et laissez poser pendant 10, voire 15 minutes avant de rincer à l’eau tiède.