Pékin Express 2021 : un accident de la route mortel, voici comment le drame devrait être évoqué

Pékin Express est un concept qui connaît un franc succès depuis de nombreuses années puisque vous aurez l’occasion de découvrir la 14e saison sur M6. Ce mardi soir signera alors le grand retour de cette émission qui a malheureusement été rythmée par un décès. En effet, un accident de la route a eu lieu et une personne a trouvé la mort. Apparemment, selon Voici, la chaîne n’a pas décidé de supprimer cette information ou d’éviter d’en parler. Le drame devrait être évoqué à l’antenne dans Pékin Express 2021.

Pékin Express change de décor pour cette nouvelle édition

Avec la version 2021, vous pouvez découvrir les pistes de la terre rouge, mais cette saison n’a pas été de tout repos avec notamment un drame et un accident mortel. Le tournage a connu quelques mésaventures, mais l’émission sera bien présentée sur la chaîne ce mardi soir comme vous avez pu le découvrir grâce à la bande-annonce.

L’épidémie du coronavirus a été au rendez-vous pendant le tournage, les équipes ont donc été contraintes de retrouver rapidement la France .

. Les candidats ainsi que toutes les équipes ont pu rester sur place une dizaine de jours et la Covid-19 a ensuite été au programme.

La production a été stoppée alors que la France basculait dans une situation assez chaotique notamment à cause de l’épidémie qui commençait en mars 2020.

Pékin Express est donc stoppée et l’émission a tout de même pu être tournée pendant quelques jours. Le communiqué officiel mentionnait que la santé des participants et de toutes les équipes était finalement la plus importante, c’est pour cela que tout le monde a été rapatrié en mars 2020. Par contre, elle a décidé de s’expliquer sur ce retour en express en France, elle a également choisi d’évoquer le drame qui a pu rythmer cette émission.

Pékin Express 2021 a été au centre d’un accident mortel, la production avait donc envisagé un trajet en Grèce et en Turquie. Toutefois, tout ne s’est pas déroulé comme prévu avec notamment un accident de la route et des règles très strictes à respecter. En effet, les candidats ont pu reprendre la route en août 2020 pour tourner la suite de Pékin Express alors que le programme avait été stoppé en mars 2020.

Que s’est-il passé en Turquie ?

Alors que les équipes reviennent sur le tournage, la production avait décidé d’adopter un itinéraire beaucoup plus simple, efficace et sécurité toujours à cause de la pandémie qui frappait à l’époque de nombreux pays avec une force très impressionnante. Le respect des gestes barrières était au rendez-vous au même titre que le port du masque et des tests réguliers ont pu être réalisés comme le mentionne le journal. Malheureusement, un drame s’est produit en Turquie et il a entraîné la mort d’un homme de 82 ans.

La situation est connue et la production a décidé de ne pas l’effacer, un homme perd donc le contrôle de sa voiture et le véhicule de deux candidats a été percuté. Par contre, il est important de noter que vous ne pourrez pas voir l’accident de la route dans Pékin Express 2021, la production a fait le choix de ne pas diffuser, mais elle évoque tout de même le drame qui a emporté la vie de cet homme.

De plus, un candidat a été blessé et il a été conduit à l’hôpital puisqu’il devait avoir quelques points de suture. Pour décision médicale, le journal nous apprend qu’il a été contraint de sortir du programme. Vous pourrez donc découvrir ce soir sur M6 la nouvelle saison.