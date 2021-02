Pékin Express : les relations intimes avec les locaux sont-elles possibles ? Stéphane Rotenberg balance tout !

Comme vous le savez, Pékin Express est une émission proposée sur M6 et elle a repris du service mardi dernier. Une polémique a déjà vu le jour à cause d’un candidat dont le comportement ne semblait pas être au goût de tout le monde. Dans tous les cas, la chaîne a dévoilé la 14e saison de son programme et certains se demandent si les rapports intimes sont vraiment possibles que ce soit entre les candidats ou avec les locaux.

Les confidences de Stéphane Rotenberg

Bien sûr, les images ne sont pas diffusées, mais l’animateur de Pékin Express estime qu’il se passe forcément des choses entre les participants. Nous devons tout de même rappeler qu’ils sont loin de chez eux pendant plus de 40 jours. Nous apprenons également dans les colonnes de Star Mag que les caméras ne sont pas au rendez-vous pendant la nuit, elles peuvent filmer uniquement au cours de la journée.

De ce fait, il n’est pas forcément choquant qu’un couple qui participe à Pékin Express puisse consommer leur amour même dans une telle émission .

. Par contre, les relations intimes avec les locaux sont également envisageables selon les déclarations de ce présentateur.

Il n’y a pas de certitudes ou encore d’images qui viennent prouver cela, mais Stéphane Rotenberg affirme que ce n’est pas impossible.

Les personnes qui sont en charge des caméras sont souvent aux premières loges pour découvrir quelques situations. De ce fait, les changements au niveau de l’ambiance ou encore de l’attitude, et même les tensions sont faciles à identifier pour ces caméramans qui partagent près de 45 jours avec ces participants. Toutefois, si les relations intimes semblent possibles, le présentateur souhaite affirmer que les candidats sont dans la plupart des cas très sages.

Dans tous les cas, il doit y avoir de nombreuses anecdotes qui peuvent circuler dans les équipes de production, mais elles ne sont pas forcément évoquées dans la presse. Cela est sans doute le cas pour de nombreuses émissions de télé-réalité, mais également Koh Lanta. Certains estiment que les rapports intimes ne sont pas à exclure même si les conditions sur le camp sont quelque peu problématiques. De ce fait, la question des rapprochements n’est pas forcément choquante.

Stéphane Rotenberg lève le voile sur les tricheries

Les caméras tournent du début de la journée jusqu’à la fin et elles ne manquent pas une miette. Nous pouvons alors difficilement penser que certains réussissent à tricher. Pourtant, le présentateur de Pékin Express révèle que cela est déjà arrivé à plusieurs reprises dans cette émission. Toutefois, ce programme n’est pas le seul puisque vous avez de la tricherie dans de nombreux jeux qui sont proposés à la télévision. Par contre, les conséquences sont dramatiques, car, dès que les soupçons deviennent des certitudes, les sanctions sont clairement au rendez-vous.

Toutefois, Stéphane Rotenberg peut comprendre l’envie de certains candidats qui testent le mécanisme du jeu pour savoir s’il oui ou non possible de tricher à Pékin Express. Vous pouvez donc découvrir la nouvelle saison toutes les semaines et cette 14e édition n’est pas comme les autres. Elle a été frappée de plein fouet par la crise du coronavirus et un dramatique accident a également eu lieu. Une personne est décédée comme nous avions pu le préciser dans un autre article.

Il faut également noter que la production a été face à un dilemme très important, car, avec la Covid-19, l’itinéraire a été changé entre l’arrêt du tournage en mars dernier et la reprise pendant l’été. Rendez-vous donc mardi soir pour suivre la suite de ce programme.