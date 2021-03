Pékin Express ne reviendra pas à la télévision ? Stéphane Rotenberg offre une ébauche de réponse

Il faut savoir que la saison 14 a été très mouvementée à cause de la crise sanitaire. Les équipes ont pu débarquer dans un pays avait d’être renvoyées en France à cause du coronavirus. En août 2020, les candidats pouvaient continuer leur aventure, mais un drame s’est produit. Lors d’un accident de la route, une personne est décédée et les circonstances ne seront notamment pas dévoilées dans le programme. En ce qui concerne la prochaine saison, elle est pour l’instant, entre parenthèses.

Quels sont les propos de Stéphane Rotenberg ?



Vous avez pu découvrir les premiers épisodes de Pékin Express qui entame donc sa 14e saison. Toutefois, il faut se baser sur la crise sanitaire pour comprendre que les voyages ne sont pas possibles dans certains pays. Entre la mise en quarantaine et les tests PCR ainsi que la fermeture des frontières que ce soit avec ou pour la France peut clairement rendre les choses beaucoup plus difficiles. De ce fait, est-ce la fin de Pékin Express ?

Stéphane Rotenberg révèle que pour l’instant, il est impossible de se déplacer et de faire des repérages .

. Nous comprenons alors que la saison 15 ne peut pas être mise en place puisque les conditions sanitaires sont toujours aussi drastiques.

Alors que Koh Lanta a été contrainte de déposer ses valises en Polynésie française, la production de Pékin Express est à l’arrêt.

Le présentateur phare de ce programme révèle que pour l’instant, ils préfèrent attendre que les choses se décantent.

Avec les conditions en France et dans le monde entier, le tournage d’une telle émission ne semble pas envisageable. Il faut également noter que l’expérience avec la saison 14 n’a pas été celle escomptée avec une interruption assez longue et un changement de parcours. En effet, les équipes n’ont apparemment pas pu honorer l’itinéraire proposé au départ à cause de la tension engendrée par la crise sanitaire, la propagation du virus…

De plus, il faut savoir que Pékin Express est une émission basée sur les échanges, la communication et les participants partent à la découverte des locaux. La distanciation sociale ne peut pas être respectée puisque les candidats peuvent aussi dormir chez les habitants. Ces confidences ont été faites dans les colonnes du Figaro par Stéphane Rotenberg.

La production de Pékin Express ne s’attendait pas à une telle situation

Lorsque le tournage de la saison 14 a pu commencer, les équipes avaient eu vent de ce virus qui circulait du côté de la Chine. Toutefois, comme c’était le cas dans le monde entier, tout le monde ne s’imaginait pas qu’une telle ampleur serait au rendez-vous et que des pays entiers seraient contraints de se confiner. Stéphane Rotenberg, qui est aux commandes de Pékin Express révèle que d’autres productions tournaient et le continent africain était épargné.

Dans de nombreux pays, le confinement commençait à prendre de l’ampleur. Dès que les équipes ont compris que les frontières pouvaient se fermer, il a été décidé de stopper le tournage de la saison 14 de ce programme. Ils sont alors passés de l’Ouganda à Orly en l’espace de quelques heures alors que les candidats avaient finalement commencé le tournage. Il n’est pas surprenant de comprendre que cette situation a forcément laissé des traces et la production ne souhaite sans doute pas revivre une telle situation avec l’éventuel tournage de la saison 15.

Comme c’est le cas dans de nombreux secteurs, il faudra malheureusement prendre son mal en patience pour savoir si le programme pourra revenir sur M6 avec une nouvelle saison.