Pekin Express : un énorme accident de route pendant le tournage de l’émission fait plusieurs victimes !

Pekin Express est une émission de téléréalité qui fait son petit bonhomme de chemin. Cela fait plus d’une dizaine d’années qu’elle égaye les passionnés de l’aventure routière. Etant un divertissement pour les téléspectateurs, l’émission pousse les candidats à aller au-delà de leurs limites. Cependant, une tragédie s’est produite lors du tournage de l’émission en Turquie. Un accident de route qui a fait un mort et des blessés.

Une émission combinant aventure et compétition

Diffusée pour la première fois en Janvier 2006, Pekin Express est une émission de télévision très réputée. Elle allie compétition, aventure et savoir vivre entre les candidats. Pekin Express a pour principe de former des candidats en binômes afin qu’ils puissent s’affronter dans une course. Sur la ligne de départ, chaque équipe est dotée d’un budget de 2 euros (1 euro par candidat) pour atteindre la destination qui n’est pas la porte à côté. Les candidats doivent donc mettre à contribution leur intelligence pour atteindre l’objectif fixé.

L’émission présentée par Stéphane Rotenberg offre une récompense allant de 50.000 à 100.000 euros. L’équipe gagnante est celle qui aurait franchi le plus grand nombre de lignes d’arrivées. Il faut préciser que chaque équipe gagnante d’une étape récolte des amulettes de valeurs différentes. Quant à celle qui arriverait en dernière position, elle se fait purement et simplement éliminer. La compétition comporte plusieurs épreuves à savoir : l’épreuve d’immunité, l’épreuve pour l’avantage, le panneau voiture interdite, le duel infernal… Malheureusement, lors du tournage de cette saison, cette fascinante émission a été perturbée par un grave accident de la route.

Un accident grave lors du tournage

Pekin Express est à sa 13e saison en cette année 2020. Une nouvelle saison qui a été secouée par un grave accident de la route. En effet, lors du tournage de l’émission en Turquie, une voiture conduite par un vieil homme de 82 ans, a percuté les voitures de la production. Selon le média Télé-Loisirs, il aurait perdu le contrôle de sa voiture et dévié de sa voie. Le résultat de cette faute a été sans appel : trois voitures sont entrées en collision.

Après la déviation soudaine de la voiture du vieil homme, elle a percuté la première voiture qui était tout juste en face. Il y avait alors, dans cette voiture, un chauffeur, deux candidats et un cadreur. Ensuite, il heurta une seconde voiture qui se trouvait juste derrière la première. Cette dernière voiture portait, deux membres de la production à son bord. Quelques minutes après l’accident, les secours sont arrivés, mais cela n’a pas suffi pour éviter le pire. Ainsi, le bilan est sans appel, une perte en vie humaine et quelques blessures non négligeables.

Un décès et des blessures légères

Le chauffeur, à la base de l’accident, n’a pas survécu. Après la tragédie, il a été gravement blessé. Malgré qu’il ait été amené d’urgence à l’hôpital, il ne s’en est pas sorti. Dans l’équipe de l’émission, on ne compte que des blessures légères. Parmi le cadreur et les deux candidats, quelqu’un a eu plusieurs points de suture. Pour s’assurer de son état de santé, il a été hospitalisé pendant deux jours.

A ce jour, la police turque n’a pas encore déterminé la cause de la déviation subite du chauffeur défunt. Les candidats blessés ont dû quitter l’émission sur décision médicale. Ils sont déjà rentrés chez eux en France. Malgré le déplorable événement, le tournage a continué jusqu’à sa fin.