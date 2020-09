Penn Badgley (You, Gossip Girl) : il devient papa pour la première fois !

L’acteur américain Penn Badgley est marié avec Domino Kirke depuis 3 ans et c’est bien la première fois que le couple a un enfant. C’est dans les réseaux sociaux que le couple a annoncé avoir accueilli dans leur couple, un petit garçon.

Penn Badgley a accueilli pour la première fois, un bébé dans son couple

Contrairement à Penn Badgley qui n’a jamais eu d’enfant, son épouse Domino Kirke était déjà maman d’un enfant de 12 ans. Ce dernier serait né de sa relation avec son ex-compagnon, Morgan O’Kane. En couple depuis 2014, l’acteur de Gossip Girl et son épouse vivent le parfait amour et la naissance de leur bébé vient davantage les rendre heureux. Très active sur les réseaux sociaux, les fans de Domino Kirke ont été heureux d’apprendre via une publication du 20 septembre, la naissance d’un bébé dans leur famille. Elle a publié une photo montrant le dessin d’un placenta. Si on s’en tient au message que la jeune maman a écrit en légende, on pourrait affirmer sans risque de se tromper qu’elle aurait accouché en août d’autant plus qu’elle aurait mise un hashtag « #40 jours post-partum ». Toutefois, le prénom du petit garçon n’est pas encore connu et les internautes qui n’ont pas hésité à féliciter le jeune couple, sont impatients de le connaître.

La naissance du bébé de Penn Badgley et de Domino Kirke est une victoire pour ce couple après une succession d’épreuves. En effet, les deux tourtereaux qui souhaitent être parents depuis qu’ils se sont mis ensemble, ont dû affronter deux fausses couches. Très discrets sur leur vie privée, les deux amoureux ne s’étaient jamais confiés à ce sujet. Toutefois, la femme de l’acteur de You et de Gossip Girl avait décidé de faire cette confidence aux abonnés de sa page Instagram lorsqu’elle dévoilait sa grossesse. Depuis qu’elle a conçu, le couple était heureux de voir la grossesse évoluer normalement sans anomalie. Après ces fausses couches, elle disait n’être plus motivée à l’idée de refaire un enfant jusqu’à ce qu’elle tombe encore enceinte.

Penn Badgley et Domino Kirke, heureux plus que jamais

Cependant, cette période de chagrin est derrière le couple qui se trouve actuellement dans un petit nuage depuis l’arrivée de leur bébé, trois ans après leur mariage. Même si Penn Badgley vit cette expérience pour la première fois, Domino Kirke est mère d’un garçon de 12 ans du nom de Cassius Rile, le fils de Morgan O’Kone. L’acteur américain Penn Badgley et la chanteuse Domino Kirke vivent une véritable histoire d’amour depuis 2014. Trois ans après, plus précisément le 28 février 2017, l’acteur décide de passer la bague au doigt de celle qu’il aime. Depuis ce temps, les deux tourtereaux forment un couple solide malgré quelques épreuves auxquelles ils ont été confrontées. L’acteur américain de 33 ans s’est révélé en 2007 dans la célèbre série Gossip Girl où il interprétait le rôle de Dan Humphrey. Après la fin de la série en 2012, le jeune papa avait rejoint Mothrix avec qui il aurait fait plusieurs tournées aux États-Unis.

En 2018, Penn Badgley reprend avec ses projets à la télévision en intégrant le casting de la série à succès You. Il joue le rôle de Joe, qui est obsédé par une étudiante. Il faut dire que cette série a fait parler d’elle vers la fin de l’année 2018 suite à son succès sur la plateforme de streaming Netflix. Ayant été en couple pendant 3 ans avec Blake Lively, le jeune acteur de You s’est finalement marié en 2017 avec la chanteuse de 36 ans, Domino Kirke.