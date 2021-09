Perdez du poids en faisant ces exercices simples, mais efficaces !

Il est évoqué dans des études récentes que le sport n’est pas une panacée pour brûler à long terme les calories et perdre des kilos sur le long terme, certes. Néanmoins, la réalité que les exercices sportifs réalisent la magie en termes de perte de poids n’est pas à rappeler. Mais encore, faut-il savoir quel exercice pratiquer pour obtenir un « rendu » immédiat et durable.

trois axes à considérer.

L’impact du sport dans le processus de perte de poids passe notamment par la compréhension de l’effet de chaque exercice sur le corps. « Tout d’abord, ça passe évidemment par une bonne alimentation », enseigne Jean-Marc Delorme, un professionnel du sport sur Europe 1.

« Sur la balance, il faut aussi regarder la silhouette et pas forcément le poids. Vous pouvez avoir une silhouette affinée et puis peser plus lourd avec le sport », a souligné le spécialiste des activités sportives. Pour lui, cet état de choses s’explique par le simple fait que « le muscle est plus lourds que la graisse ».

Il décline ensuite en trois axes, le secret pour brûler davantage de graisses en pratiquant du sport. « Le premier, c’est bien choisir un sport avec une forte dépense calorique. La deuxième, c’est de travailler des capacités en particulier : on sait que l’endurance et la force sont deux filières qui vont nous permettre de perdre du gras. Et puis, la dernière, c’est le choix des contractions musculaires, pour que le muscle ne prenne pas de volume ».

Le rameur : le mieux indiqué des sports pour perdre plus de poids

Le cardio est une option à privilégier dans votre processus de perte de poids selon Jean-Marc. Mais il apporte en même temps une petite nuance : « il va falloir poursuivre un petit peu l’effort longtemps modéré pour pouvoir ‘’taper ‘’ un peu plus dans les lipides, même si on sait que les deux filières du glycogène et des lipides fonctionnent en même temps ».

À la question de savoir quels sont les sports qui font réellement perdre du poids, le coach sportif répond : « on a le rameur, la star des sports qui font perdre des calories, avec 700 calories par heure ». Il continue : « en ce moment, ce qui reste très en vogue, y compris pour les dames, c’est la boxe, avec une dépense d’énergie variant entre 600 et 800 calories par heure ». Il a notamment souligné la corde à sauter qui doit être progressif, car étant du bondissement et qui va permettre de perdre environ 800 calories par heure. Enfin, il y a la course à pied qui va affiner davantage les jambes avec 600 calories brûlées par heure.

Privilégier l’endurance de force

Afin de pouvoir brûler des graisses, « il faut privilégier les sports d’endurance comme le vélo, la course à pied, la natation, la marche rapide » selon Jean-Marc Delorme.

Enfin, la force au niveau de la musculation permet d’atteindre des intensités qui vont permettre de puiser les réserves de graisse. Avec le fitness et le renforcement de la musculation, on aboutit à une intensité musculaire susceptible de réduire le gras. Pour le coach sportif, « l’idéal, c’est l’endurance de force, c’est-à-dire l’alliance entre l’endurance et la force ».