Perdre 20 kilos en 8 mois sans les reprendre : c’est possible grâce à ces conseils pertinents !

Avec de la volonté et un programme adapté, il est finalement possible d’atteindre tous les objectifs. Il sera bien sûr plus facile de perdre du poids si vous avez une alimentation rythmée par les plats préparés, les sodas, le sucre ou encore les matières grasses saturées. Il suffit dans ce cas de figure de réaliser un rééquilibrage alimentaire pour avoir une perte de poids au fil des jours et cela pourra également améliorer votre moral et votre motivation.

Quelques règles pour perdre 20 kilos en 8 mois

Bien sûr, certaines personnes pensent qu’il suffit d’avoir un régime drastique pour perdre du poids. Cela est possible, mais, dès que vous aurez tendance à manger « normalement », les kilos reviendront sur le devant de la scène avec quelques amis et vous aurez finalement un poids beaucoup plus important. Ne succombez pas à tous ces remèdes miracles ou encore à ces programmes alimentaires que vous pouvez prendre sur Internet, car, finalement, seul un nutritionniste pourra vous aider.

La première règle consiste à adopter une alimentation équilibrée avec de bonnes graisses et des protéines en chassant le sucre et les graisses saturées .

. Le sport devient votre meilleur ami surtout si vous souhaitez perdre 20 kilos, car votre peau est détendue.

Vous pouvez rencontrer un coach sportif qui vous proposera sans doute du HIIT, il s’agit d’un entraînement avec une intensité très élevée.

En fonction de votre niveau, trois séances peuvent déjà porter leurs fruits si elles durent à chaque fois 60 minutes.

Les grignotages doivent être arrêtés, vous pouvez les remplacer par une pomme par exemple ou un grand verre d’eau afin de couper la faim qui dévore votre estomac. Vous devez aussi bien dormir comme le révèle le journal L’Équipe puisque votre système doit se reposer. Les cellules peuvent se régénérer plus facilement, votre corps ne stresse pas, il ne stocke pas à tort du gras et vous pouvez ainsi récupérer plus facilement pour les séances de sport. En fonction des personnes, près de 7 heures au minimum sont recommandées pour toutes les nuits.

Pour perdre 20 kilos en 8 mois, il suffit de changer votre régime alimentaire et de bouger plus souvent. Toutefois, votre alimentation est primordiale, car il suffit de brûler des graisses tout en conservant une bonne masse musculaire.

Calculez vos besoins journaliers et réduisez l’apport calorique

Si vous êtes un homme ou une femme, le métabolisme n’est pas le même, l’apport calorique sera différent. Ce sera aussi le cas en fonction de votre journée si vous êtes actif ou sédentaire. Vous devez donc grâce à un nutritionniste calculer votre besoin journalier, cela permet ensuite de peser les aliments et de compter toutes les calories ingurgitées au fil de la journée. Vous pourrez plus facilement effacer quelques écarts avec les prochains repas. En effet, le fait de compenser peut être une solution très efficace pour perdre près de 20 kilos en 8 mois.

Pour l’alimentation, vous devez consommer des protéines, il faut compter près de 1.2 gramme par kg de poids. Pour les lipides, il est conseillé d’atteindre 0.8 gramme pour un kilo de poids. Enfin, pour les glucides, la quantité doit être réduite le plus possible. En effet, c’est grâce à cette adaptation que vous pourrez perdre du poids sans tomber dans les poudres, les shakers et autres pilules décrites comme miraculeuses qui ne portent pas souvent leurs fruits.

Soyez aussi vigilant avec les produits allégés ou conçus pour des régimes pour perdre du poids, il y a souvent une quantité astronomique de glucides et du sucre. N’hésitez pas à suivre un accompagnement par un vrai nutritionniste pour atteindre au plus vite votre objectif.