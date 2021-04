Perdre du poids avec une boisson révolutionnaire, découvrez cette incroyable recette !

Vous connaissez sans doute le jus de citron que vous pouvez boire le matin au réveil pour supprimer toutes les toxines de votre corps. Sachez que l’eau citronnée a aussi des bienfaits pour la perte de poids. Vous pouvez donc la déguster pour réaliser une cure détox qui portera rapidement ses fruits et il faut noter qu’elle est saine.

L’eau citronnée mérite tout de même votre attention

Si vous pensez qu’il est possible de boire cette eau citronnée tous les jours de manière intense, sachez qu’il faut être raisonnable. En effet, la consommation ne doit pas être quotidienne, car vous pourriez perdre dans ce cas tous les bienfaits. Le foie sera grandement sollicité et cet agrume peut être irritant.

Il agresse également vos dents, c’est pour cette raison que la consommation peut être occasionnelle .

. Grâce à une forte dose de potassium, l’eau citronnée qu’il est possible de boire chaude ou froide est bénéfique contre l’hypertension artérielle.

Pour perdre du poids, elle est aussi appréciable puisqu’elle a un effet coupe-faim, cela vous évite de grignoter dans le placard entre les repas.

Si vous avez tendance à succomber à l’appel des boissons sucrées comme les sodas, sachez que l’eau citronnée est parfaite puisqu’elle est moins sucrée et vous pouvez la diluer dans de l’eau.

Une eau idéale pour de nombreux cas de figure

Après un repas assez copieux et lourd, vous pouvez boire cette eau citronnée qui devrait éviter le ballonnement. Le lendemain, cela permet à votre digestion d’être optimisée, elle est souvent recommandée après les fêtes de fin d’année. Vous pouvez la préparer de différentes manières et la plus simple reste le jus de citron que vous diluez dans un verre d’eau. Si vous n’aimez pas le goût, ajoutez une quantité plus importante d’eau, vous pouvez ainsi vous préparer une bouteille.

Il est possible de découper des tranches de ce citron qui ne doit pas être traité et vous les faites infuser pendant 8 heures dans de l’eau froide ou quelques secondes dans de l’eau chaude. Vous filtrez l’ensemble et vous obtenez votre eau citronnée qui sera votre meilleure amie pour perdre du poids. N’oubliez pas de la consommer avec modération pour ne pas irriter votre tube digestif et entacher votre foie.