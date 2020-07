Personnel soignant venu en renfort : pas prime et c’est scandaleux !

Annonces :

Bien sûr, cette histoire des primes pour le personnel soignant venu en renfort ou encore les caissières et caissiers a fait couler beaucoup d’encre depuis quelques semaines. Emmanuel Macron avait promis qu’un petit coup de pouce serait versé et ce fut apparemment le cas pour certaines personnes. D’autres ont par contre été mises de côté à cause des critères qui ne sont pas respectés, sur Facebook, la colère gronde et plusieurs vidéos ont été partagées.

Merci de partager au maximum… 🙏🙏Les soignants sont fatigués aidez nous 🙌🙌🙌 Publiée par Lili Lo sur Lundi 1 juin 2020

Le personnel soignant a finalement été au contact avec le Covid

Il semble que le personnel soignant ne soit pas regroupé dans la même catégorie, certaines personnes auront la prime et d’autres non comme c’est le cas pour ces jeunes femmes qui ont partagé leur incompréhension sur Facebook.

La colère des renforts covid aux hôpitaux de Paris… Vennez nombreux avec nous le 16 juin 🙌🙌🙏Merci de partager au maximum 👊👊👊 Publiée par Lili Lo sur Samedi 30 mai 2020

Vous pouvez alors apprendre que ces femmes ont été confrontées au coronavirus comme les infirmières, les médecins…

Elles espéraient alors qu’une prime serait versée, cela ne sera pas le cas selon leurs propos.

Pour le versement, il faudra notamment attendre quelques jours, car elle n’est pas proposée immédiatement.

En effet, la prime serait intégrée à la fiche de paie, il y a donc de grandes chances pour que le personnel soignant trouve le montant sur les prochaines.

Dans tous les cas, cette affaire est au coeur d’un scandale et les Français qui défendent le personnel soignant estiment que la situation n’est pas normale. Elles auraient dû avoir une prime comme les autres. La vidéo a donc fait le tour du Web et nous vous proposons de les découvrir sur notre site Internet.

L’allocution d’Emmanuel Macron est très attendue

Dimanche prochain à 20 heures, Emmanuel Macron s’adressera à la nation et cette allocution est très attendue. Il devrait évoquer plusieurs sujets comme la suite du déconfinement, les vacances d’été, les violences policières également, la fin de la crise sanitaire et le début de la crise économique. Toutefois, il est tout à fait possible qu’il parle à nouveau du personnel soignant et certains attendent des précisions concernant les primes, car il y aurait un véritable flou concernant les critères à respecter. Dans tous les cas, l’une des personnes présentes sur la vidéo estime qu’elle est dans une situation difficile, car lorsqu’elle a prêté main-forte au personnel soignant, elle a pris en charge tous les frais.

De ce fait, il est compliqué d’envisager la suite avec seulement 1350 euros par mois. Elles partagent alors leur colère dans ces vidéos, mais le résultat sera-t-il celui escompté ? En espérant qu’Emmanuel Macron ce dimanche 14 Juin puisse donner des précisions et rassurer ainsi le personnel soignant venu en renfort qui n’a pas pour l’instant une prime pour dédommager cet effort indispensable qui a été partagé lors de la crise du coronavirus. Nous sommes donc au tournant dans cette affaire, car le chef de l’Etat a décidé de prendre la parole alors que généralement, les ministres informent les médias.