Perte de poids : de plus en plus de français font cette erreur horrible qui les empêchent de perdre du poids

Depuis les tous débuts de la crise sanitaire liée au coronavirus, on ne compte plus le nombre de français qui ont pu se trouver dans la tourmente et prendre beaucoup trop de kilos en trop, c’est le moins que l’on puisse dire. Mais heureusement, il se trouve que cela peut parfois leur faire prendre conscience de nombreuses choses et ils peuvent ensuite réussir à prendre de très bonnes décisions, comme on a pu le voir encore très récemment avec certains qui n’ont pas hésité à prendre la parole sur le sujet pour pouvoir raconter le calvaire qu’ils ont eu l’occasion de vivre.

Sur les réseaux sociaux, on peut d’ailleurs compter de plus en plus de personnes en France, mais aussi partout ailleurs dans le monde qui ne cessent de se plaindre de tout le poids qu’ils peuvent prendre parfois à cause de gourmandises dont ils ont pu abuser. Il faut bien avouer qu’avec la crise sanitaire, le télétravail et le stress ont parfois pris le dessus, et il se trouve qu’on ne compte plus le nombre de fois où certaines personnes ont d’ailleurs pu se plaindre de cela. Avec les fast-foods qui ne cessent de faire de la publicité en ligne et à la télévision, il est assez difficile de résister à la tentation dans ces cas de figure.

Enfin, si pour certains français, perdre du poids peut parfois être un vrai jeu d’enfants, ce n’est clairement pas le cas pour tout le monde et cela a pu se vérifier une nouvelle fois avec de plus en plus de personnes qui ne cessent de se plaindre à ce sujet, comme on a pu le constater une nouvelle fois dans les médias français.

Une erreur que font les français et qui est vraiment fatale dans la perte de poids

Alors que certains ont pu prendre une décision assez radicale récemment, on ne compte plus le nombre d’hommes et de femmes qui ont tout simplement pu décider de se prendre en main, même si cela peut parfois provoquer de graves problèmes, c’est le moins qu’on puisse dire. Comme vous avez sans doute pu le constater par le passé, le régime est à prendre avec des pincettes, car les risques sont assez nombreux et peuvent proposer de très graves problèmes.

On se souvient notamment de certaines personnes qui ont même pu attaquer certains nutritionnistes qui avaient proposé des programmes d’amincissements qui se révélaient assez catastrophiques dans le long terme. Mais dans le dernier livre que l’on a pu se procurer du professeur David Khayat, celui-ci peut donner un conseil qui peut parfois être assez surprenant… En effet, celui-ci dit très clairement qu’il faut tout simplement arrêter de se priver ! Alors que le régime consiste tout simplement à manger moins et à être en déficit calorique, certains pensent qu’il est préférable de tout arrêter du jour au lendemain, alors que ce n’est clairement pas nécessaire…

Des aliments à privilégier pour pouvoir perdre du poids facilement

Enfin, le professeur ne cesse de répéter qu’il faut surtout se baser sur des aliments en fonction de leur indice glycémique, et notamment en préférant ceux qui ont surtout un faible indice, mais encore faut-il savoir les trouver et ce n’est clairement pas une mince affaire…

Comme on a pu le constater, il se trouve que les aliments qui ont un faible indice glycémique sont pourtant de vrais alliés ! Parmi eux, on peut compter les légumes, le poisson, les œufs, les épices, le café, et bien d’autres que vous allez pouvoir découvrir en exclusivité dans cet ouvrage…