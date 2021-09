Perte de poids : découvrez ces idées reçues sur les calories qui vous aideront à perdre du poids !

Dans le but de maintenir leur ligne, certaines personnes se privent de plusieurs plaisirs. Car à en croire certains préjugés, beaucoup d’aliments de notre quotidien sont responsables d’une prise de poids. Mais tous ces aliments interdits sont-ils à l’origine des accumulations de graisses dans notre corps ? C’est ce mythe alimentaire que nous essayerons de déconstruire à travers quelques idées reçues sur les calories qui contribuent néanmoins à la perte de poids.

Le chocolat n’est pas aussi dangereux que ce que vous pensez

Nous commençons ce tour d’horizon des préjugés alimentaires par le chocolat, une friandise prisée par certains et crainte par d’autres. Pour la majorité de ces détracteurs, on lui reproche d’avoir un fort taux de sucre. On lui reproche également d’être composé d’autres substances nécessaires pour sa conversation industrielle, mais néfastes pour la santé humaine.

S’il est vrai que ces arguments sont pour la plupart justifiés, il est également important de clarifier que cela n’est pas valable pour tous les types de chocolat. Dans un premier temps, il existe des chocolats à faible teneur en sucre qui permettent aux consommateurs de mieux profiter de la saveur du cacao. Dans un second temps, il existe également des marques de chocolats conservées avec des composants non nocifs qui n’ont aucun impact négatif sur la santé.

Un chocolat naturel fabriqué avec soins ne cause a priori pas de problème de graisse. Si vous vous êtes privé de ce régal pendant longtemps, c’est peut-être donc par faute de ne pas avoir su comment choisir le bon modèle.

Ayez désormais moins peur des pâtes alimentaires que d’habitude

Un autre aliment souvent cité dans la liste noire des produits à éviter est la pâte alimentaire. Pour cause, on les soupçonne d’être riches en calories et de rendre progressivement obèses leurs consommateurs les plus férus.

Mais plutôt que de s’intéresser à leur composition calorique, il serait mieux de se pencher un peu plus sur leur mode de préparation. En effet, les pâtes alimentaires consommées sans sauce industrielle sont inoffensives pour votre masse corporelle. Consommés avec modération et avec des ingrédients naturels, ils peuvent même constituer pour vous un allié minceur.

L’huile d’olive n’est pas aussi parfaite que vous l’imaginez

Par ignorance ou par confusion, on classe souvent l’huile d’olive en tête des huiles végétales recommandées pour les préparations de repas. Mais en réalité, il n’en est rien du tout. Comme toutes les autres huiles de consommation, l’huile d’olive a un grand apport calorique.

Seule sa consommation raisonnable vous permettra donc d’éviter les conséquences néfastes sur votre équilibre physique.

Évitez la non-consommation systématique des aliments caloriques

Pour certains, la clé du maintien d’une bonne ligne réside dans un régime strictement hypocalorique. Une conception fausse qui n’aura que pour but de vous rendre quotidiennement fatigué et de fragiliser votre organisme.

Au contraire, le secret d’un corps harmonieux consiste en une alimentation saine et équilibrée. Vous devez désormais donc rechercher dans vos aliments consommés un équilibre entre les différentes substances nutritives nécessaires au bien-être de votre organisme.

Priorisez également la consommation d’aliments naturels avec très peu ou pas du tout d’ajouts de conservateur industriel ou chimique.