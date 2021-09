Perte de poids : découvrez les raisons pour lesquelles votre poids n’est pas toujours le même !

Contrôler rigoureusement son alimentation ou faire des activités sportives régulières ne garantit pas que votre poids va toujours demeurer stable. Bien souvent, le poids fluctue et l’on a tendance à prendre pour bouc émissaire, de nombreux facteurs. Entre mauvaise alimentation et réactions physiologiques de l’organisme, focus sur quelques causes de cette instabilité du poids corporel.

Une consommation excessive des aliments riches en sodium

La consommation exagérée du sel est souvent à l’origine d’un phénomène biologique appelé rétention d’eau. Elle se traduit par une accumulation des molécules d’eau (H20) au niveau des tissus de l’organisme.

L’eau stockée dans les tissus permet donc de diluer le sel lorsque vous en ingérez plus qu’il en faut. Ainsi, l’eau retenue dans certains tissus pour diluer le sel et l’évacuer provoque une augmentation momentanée du poids.

Une consommation hors norme des aliments riches en eau

Savez-vous qu’en effet, plus de 80 % de la masse corporelle est constituée par l’eau ? Voilà qui justifie le fait qu’avoir un penchant pour les aliments riches en eau sont susceptible de causer des variations dans le corps. Sachez également que l’eau pèse lourd (1 litre = 1 kg) et à force d’en prendre, votre poids sera sans doute conséquent. Généralement, les aliments riches en eau sont les fruits, les légumes, les soupes et les smoothies.

Monter sur la balance durant vos menstrues

Pour les femmes, pesez votre poids alors que vous avez vos règles est une mauvaise idée. C’est une période où le poids fluctue en raison d’un certain nombre de changements physiologiques. Par exemple, les variations hormonales qui ont lieu au cours de cette semaine influencent conséquemment le poids.

D’abord, il y a les œstrogènes qui provoquent la rétention d’eau. Ensuite, il y a la progestérone avec son effet diurétique naturel. Cet antagonisme physiologique justifie en quelque sorte comment le poids peut varier lorsque l’on a ses menstrues.

Une exagération d’activités sportives

Des séances régulières et intensives de sport provoquent des inflammations des tissus musculaires qui ont un effet temporaire sur la balance. Lorsque vous faites du sport, il y a une lésion naturelle des muscles qui est provoquée. Pour la réparer, un fluide de l’organisme s’y accumule, ce qui est à l’origine d’une prise de poids passagère.

Une déshydratation poussée de l’organisme

Si la présence en excès de l’eau dans l’organisme provoque une variation du poids, il n’en demeure pas moins pour un organisme assez déshydraté. La déshydratation du corps va pousser l’organisme à conserver le maximum d’eau pour continuer à maintenir l’homéostasie entre le niveau d’eau et le niveau de sel. Ce phénomène désigné par la recension d’eau contribue d’une certaine façon à augmenter le poids du corps.

Une alimentation extraordinairement dominée par les glucides

Les glucides représentent également des sources temporaires de stockage de l’eau. L’organisme avec l’eau, des molécules de glycogènes dans les muscles. Mais le glycogène a un but précis dans l’organisme : fournir de l’énergie au muscle.

Lorsqu’ils sont en excès par rapport au besoin énergétique de l’organisme, il reste stocké avec l’eau causant un surpoids à l’organisme, le temps de se dégrader.