Perte de poids : découvrez les vertus de ce fruit tropical qui vous permettra de perdre quelques kilos !

Le sujet de la perte de poids a toujours été un sujet très sensible. Pour les femmes comme les hommes, prendre du poids est assez dérangeant et tracassant. Pour cela, beaucoup de solutions ou astuces sont proposées. La dernière astuce en vogue sur le réseau social Tik Tok est la consommation de l’ananas. Fruit tropical élégant, juteux, savoureux et bon marché, l’ananas est un fruit plaisant et apprécié. Et il se trouve également que ce fruit a quelques vertus amaigrissantes.

L’ananas, ce fruit aux vertus amaigrissantes

L’ananas se révèle être un aliment très sollicité pour les programmes minceur. Il est bon pour la santé et a de multiples vertus.

Les effets amincissants attribués à l’ananas sont en partie dus à l’action de la broméline, encore appelée « enzyme mangeuse de graisse ». Cette substance est produite par les plantes de la famille des broméliacées comme l’ananas. La broméline est en effet une enzyme agissant sur les protéines ; c’est une protéase. Cette enzyme a la propriété de relancer les digestions paresseuses puisqu’elle scinde les protéines afin de mieux les digérer.

Il faut quand même rappeler que cette substance est plus présente dans les tiges et racines du fruit que dans le fruit lui-même.

L’ananas est également un fruit à faible apport calorique et son indice de glycémie est assez bas en raison du fructose qu’il contient. Ce fruit est aussi constitué d’assez peu de lipides et de protéines. Il est très riche en fibres et a une haute teneur en eau, ce qui aide à affiner la silhouette.

Ce fruit tropical est en outre riche en potassium et en vitamine, ce qui en fait un fruit antioxydant.

Le régime d’ananas, un régime à faire avec prudence

Le régime d’ananas est une monodiète qui consiste à ne manger que ce fruit pendant plusieurs jours. Il est vrai que les apports caloriques de l’ananas sont assez faibles, ce qui peut faire perdre du poids. Mais une trop grande consommation de ce fruit n’est pas sans conséquence.

Son faible apport en lipides et en protéines peut rapidement entraîner des carences nutritionnelles et sa faible quantité en calories peut causer aussi une faiblesse physique. La forte teneur en fibres de ce fruit peut rapidement faire ressentir des problèmes digestifs, car à haute dose, il a des conséquences néfastes sur les intestins en raison des effets diurétiques.

Un régime d’ananas pur et dur ne doit donc pas excéder deux ou trois jours au maximum.

D’autres fruits et astuces pouvant faire perdre du poids

À côté de l’ananas, on a aussi d’autres fruits qui peuvent brûler de la graisse et faire perdre quelques calories.

Il y a la papaye et son enzyme la papaïne qui arrive à fractionner les pectines ainsi que certains sucres et lipides. On a aussi le pamplemousse et le citron qui sont également très adaptés à la perte de poids.

En dehors de la consommation de fruits, une activité sportive régulière est en outre un excellent moyen de se tonifier et maintenir les résultats d’une perte de poids.