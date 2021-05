Perte de poids et alcool : découvrez quelles sont les meilleures boissons alcoolisées à boire pendant votre régime

C’est encore en France que nous sommes encore très nombreux à boire de l’alcool régulièrement, mais en lisant un conseil ou deux nous arrivons parfois à réduire notre consommation d’alcool et heureusement ! Toutefois, ce n’est très clairement pas suffisant, et par conséquent même pour les français qui ont besoin de perdre des kilos en trop, il se trouve que c’est parfois beaucoup trop difficile. La période de la crise sanitaire du coronavirus a changé beaucoup d’habitudes chez les français qui ont pris du poids la plupart du temps.

En effet, si le premier confinement que nous avons vécu est maintenant très loin derrière nous, il se trouve que toutes celles et ceux qui ont pu prendre du poids pendant cette période ne l’ont parfois toujours pas perdu, et les conséquences sont même plus catastrophiques que ce que l’on pourrait bien croire : certains français ont pris de très mauvaises habitudes et même après le premier confinement ils ont continué à prendre beaucoup de poids !

Les français ont pris du poids ces derniers mois et sont de plus en plus nombreux à faire des régimes

Les français ont pris beaucoup de poids, et cela est notamment dû au fait que le télétravail fait de plus en plus parler de lui et prend une place assez considérable. Il se trouve que certains salariés ont beaucoup plus tendance à manger et les conséquences sur la balance se font très rapidement ressentir. Voici quelques boissons alcoolisées que vous pourriez boire dans le cas où vous souhaitez continuer à boire de l’alcool pendant une période de régime intense suite à la crise sanitaire.

Le cidre

En buvant un verre de cidre, vous allez pouvoir vous faire plaisir grâce au goût sucré dont on raffole tant ! Avec sa saveur aux pommes, tout le monde apprécie de pouvoir boire un bon verre de cidre, d’autant plus que cet alcool est très peu alcoolisé. Profitez-en pour vous faire plaisir en buvant un verre de cidre avec une crèpe allégée : il se trouve qu’un verre de 100 ml de cidre représente seulement 50 calories.

Le porto ou le champagne

Si vous aimez les boissons un peu plus alcoolisées, alors vous pourrez en profiter pour vous faire plaisir avec un petit verre de Porto ou encore une flûte de champagne à l’occasion d’une fête. Il se trouve en effet que pour un verre en moyenne, cela équivaut à 80 calories, soit un peu plus qu’un verre de cidre tout de même, bien que cela reste assez minime. Lors d’une fête avec des amis ou d’un anniversaire, cela pourra vous permettre de moins culpabiliser lors du dessert…

Le vin rouge

S’il y a bien un alcool que les français adorent boire encore à ce jour, c’est bien le vin rouge ! Il faut dire qu’avec tous les cépages qu’il existe, il est très difficile de résister à toutes celles et ceux qui aiment se faire plaisir de temps en temps avec un bon verre d’alcool. Avec un verre de vin rouge qui ne représente que seulement 82 calories, vous auriez vraiment tort de vous en priver lors d’un régime…