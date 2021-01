Perte de poids : incroyable, découvrez la méthode Abura de Inès Reg qui bouleverse encore le monde du régime !

Comme on le sait tous aujourd’hui, les fêtes de fin d’année sont une véritable catastrophe et chaque fin d’année les français sont des millions à prendre de nombreux kilos en trop à cause des repas de Noël ou encore du fameux réveillon du 31 décembre. Il faut dire qu’entre le saumon, le foie gras, et les autres sucreries comme les papillotes ou encore les bûches, nous n’avons pas fini de manger, c’est le moins que l’on puisse dire !

Ce n’est donc pas un hasard si au début du mois de janvier, certains français essayent tant bien que mal de faire le plus attention possible ! D’ailleurs, comme c’est peut être votre cas, on retrouve de plus en plus de personnes qui essayent de ne pas boire une seule goutte d’alcool pendant ce premier mois afin d’éliminer toutes les substances mauvaises de leur corps absorbées durant le mois de décembre.

J'pensais qu'il était impossible de perdre du poids… j'ai perdu 68kg. J'mange bien et j'fais du sport.

Ajd, j'fais des tractions, je grimpe à la corde…

Croyez en vous pour ces défis.

Montémoignage "d'ancien gros". #balancetongrossophobe #CrossFit pic.twitter.com/KiKS3B4eRs — Christophe Laviec (@CLBouli) June 30, 2020

Régime : les français ont pris beaucoup de poids en 2020, il est vraiment temps de faire des efforts !

Comme le montrent les dernières statistiques sur l’année 2020, les français n’ont jamais pris autant de poids en si peu de temps, et les nutritionnistes sont d’ailleurs très inquiets par cette situation qui est vraiment catastrophique pour le pays ! En effet, chaque année, les chiffres de l’obésité ne font qu’augmenter et cette fois-ci le confinement des millions de français n’a malheureusement pas aidé : certains ont pris une dizaine de kilos en tout juste quelques mois seulement.

Malheureusement pour eux, ils ne vont pas pouvoir espérer les reperdre aussi facilement et il leur faudra parfois plusieurs mois ou même plusieurs années pour pouvoir retrouver leur forme d’avant. Heureusement, cette nouvelle méthode popularisée par Inès Reg devrait bel et bien changer la donne !

Inès Reg dévoile son régime incroyable et les effets sont assez rapides : il s’agit de la méthode Abura !

Personne ne s’attendait à ce que Inès Reg dévoile ses secrets pour perdre autant de poids en un temps record. Il faut dire que les conditions ne s’y présentent pas vraiment et que certaines femmes ont eu l’impression d’avoir déjà tout tenté dans leur vie pour perdre leurs kilos en trop !

Mais c’était sans compter sur Inès Reg qui a tout balancé sur les réseaux sociaux notamment, avec une méthode qui va faire beaucoup de bruit dans les semaines et les mois à venir.

En effet, elle raconte qu’en commençant la méthode Abura où elle pesait 76 kilos, elle a rapidement réussi à descendre à 60 kilos ! Une très belle performance pour la jeune femme qui a dévoilé son secret ! Voici en quoi consiste cette méthode :

on y inclut tous les principes du régime Kéto qui est très riche en graisses et faible en glucides

qui est très riche en graisses et faible en glucides à côté de ça, on pratique le jeûne intermittent avec 2 repas par jour puis un jeûne de 16 heures par jour

L’avantage de cette méthode, c’est qu’elle vous permet de manger à peu près ce que vous voulez comme par exemple des tacos : de quoi se faire toujours plaisir tout en perdant du poids ! Ce n’est clairement pas étonnant qu’avec de tels avantages, de nombreux français se soient d’ores et déjà mis à utiliser cette méthode qui fait de plus en plus parler d’elle, avec notamment ses recettes à bas prix que l’on peut trouver sur le site internet de la méthode.