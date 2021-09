Perte de poids : quels sont les exercices sportifs qui vous permettent réellement de brûler des graisses !

Le surpoids est une face très alarmante et ne favorise aucunement un meilleur état de santé. Il est donc important de chercher à garder la forme en se fiant à des astuces adéquates et adaptées. Voici donc quatre exercices sportifs qui vous permettront réellement de brûler les graisses et de retrouver, une forme plus stable.

View this post on Instagram A post shared by Lucas COACHING (@lucas.castro91coaching)

La marche rapide et régulière

Pour perdre du poids grâce à 1h de marche sportive, il faut s’entraîner régulièrement sans pour autant perdre des muscles comme dans un régime.

La perte de poids ne pourra se remarquer que si vous arrivez à atteindre la zone d’endurance. Cette zone est comprise entre 60 et 70 % votre Fréquence Cardiaque Maximale.

View this post on Instagram A post shared by @sport_walking

La corde à sauter, très efficace comme sport

Pour ce type de sport, il est plus recommandé aux novices de commencer à sauter durant deux minutes puis de récupérer ensuite pendant une minute. Important de le faire pendant une vingtaine de minutes.

Parlant des plus confirmés, ils ont la possibilité de sautiller pendant quinze minutes sans s’arrêter. C’est une pratique qui améliore en réalité le retour veineux. Ainsi, si vous souffrez potentiellement de rétention d’eau, c’est aussi l’exercice parfait pour vous.

Cet exercice vous permet également de tonifier et de raffiner complètement votre silhouette, et cela, à raison de trois séances par semaine. Sauter à la corde vous sera donc très utile pour brûler plus de graisse.

L’usage du sac de frappes

Avec cet exercice, il est plus utile de débuter progressivement, par des petits rounds. Vous pouvez donc frapper avec les mains pendant deux minutes et enchaîner par la suite, avec une minute de récupération. C’est l’idéal à faire pour commencer.

Hormis cela, avec le temps, vous pouvez facilement allonger la durée du temps de frappe. Très impressionnant donc, compte tenu de comment ça favorisera la brûlure de graisse.

Les burpees, à ne pas délaisser

C’est un exercice pas très difficile à réaliser. En premier lieu, il urge, que vous vous teniez debout, les bras le long du corps. Ensuite, vous posez les mains par terre, tout en jetant vos jambes en arrière afin de vous coucher sur le ventre. Vous devez pousser également avec vos bras pour vous placer en position de pompe. Et cela, sans omettre de ramener les genoux sous votre poitrine avec un saut, les jambes écartées.

Enfin, vous devez redresser le buste, vous relever, sauter le plus haut que possible, puis recommencer. Au début, si vous arrivez à faire une série de quinze, ce serait déjà très bien. Juste au moment, où vous sentez votre endurance s’accroître, vous pouvez faire quatre ou même cinq séries de quinze.

C’est un exercice tiré des entraînements militaires qui permet d’obtenir des résultats incroyables. Il est idéal pour renforcer les muscles du haut du corps et pour déclencher l’amaigrissement.