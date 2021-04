Perte de poids : un régime avec des bananes permettrait de perdre près de 3 kilos par semaine !

Si vous êtes à la recherche d’un aliment qui puisse vous apporter un peu de bonheur, sachez que la banane se dévoile comme un ingrédient miraculeux pour la perte de poids. Vous pouvez donc réaliser un régime comme le révèle Passeport Santé. Bien sûr, l’avis d’un nutritionniste et d’un médecin sera le bienvenu.

Quelles sont les avantages de ce régime avec des bananes ?

A l’approche des vacances d’été, il n’est pas surprenant que les internautes cherchent des solutions pour perdre du poids. Si vous avez quelques kilos à supprimer de la balance, vous pourriez être comblé par ce régime à base de bananes.

Vous pouvez en consommer autant que vous souhaitez pendant votre petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner seront par contre classiques .

. Les collations sont possibles en fonction des apports caloriques, de votre quotidien et de votre travail.

La perte de trois kilos par semaine est tout à fait possible avec ce régime qui n’entraîne pas de carences.

C’est la pharmacienne Sumiko Watanabé qui a décidé de partager le régime à base des bananes puisqu’il s’agit d’un ingrédient miraculeux pour perdre du poids. Avant le déjeuner, cet aliment doit être le seul à être consommé pour que les résultats soient à la hauteur de vos attentes.

Quelques règles pour votre régime avec des bananes

Bien sûr, toutes les variantes sont possibles, la banane crue sera autant la bienvenue que la version cuite pour le petit-déjeuner. Il faudra également boire de l’eau à température ambiante tout au long de la journée même si vous n’avez pas forcément soif. Après 20 heures, vous ne pourrez plus manger, cela permet de réaliser un jeûne jusqu’au lendemain et de reposer votre tube digestif.

Le déjeuner et le dîner sont classiques, mais les apports caloriques doivent être raisonnables, misez sur des produits sains. Cette perte de trois kilos par semaine est possible grâce à la lipase qui favorise la combustion des graisses. De plus, les ingrédients assez gras et sucrés sont supprimés pour le petit-déjeuner, vous avez donc un réel effet bénéfique pour votre santé. Vous pouvez réaliser ce régime avec des bananes pendant 12 jours.

N’hésitez pas à évoquer votre envie de perdre du poids avec un médecin pour avoir son avis.