Perte de poids : voici la fréquence à laquelle vous devez manger pour perdre quelques kilos !

Vous en avez marre de ne pas pouvoir sautiller, danser ou même vous amuser parce que votre poids ne vous le permet pas ? Eh bien, voici pour vous comment perdre du poids en adoptant une bonne fréquence alimentaire.

Manger deux fois par jour

Des études ont montré que l’IMC des personnes qui mangeaient un ou deux repas par jour diminuait en un an. En revanche, ceux qui mangeaient plus de trois repas par jour ont pris du poids. Par ailleurs, des recherches indiquent également que plus le jeûne a une durée longue entre le dernier repas de la journée et le premier repas du lendemain, plus la diminution de l’IMC est vraiment consistante. Une personne qui ne mange pas pendant plus de 18 heures perd plus de poids que celle qui a jeûné pendant 5 à 12 heures.

Ne pas tomber dans l’extrémisme

En d’autres termes, ne mangez que deux repas par jour. Si le petit-déjeuner est pris à 7 h du matin et le déjeuner à 13 h donc 6 heures plus tard, alors attendre jusqu’à 18 h revient à ne rien manger jusqu’à 7 h le lendemain matin. Nous avons l’habitude de prendre 3 repas par jour et le fait de rester avec la faim est rarement une bonne stratégie alimentaire à long terme.

Mais vous pouvez apprendre quelques principes de base, c’est-à-dire manger abondamment le matin, manger de moins en moins pendant la journée et éviter de manger des repas copieux tard le soir. Lors des grillades en été, les matières grasses et la viande contiennent des éléments riches et nutritionnels qui risquent de vous faire grossir. Vous devrez alors les éviter.

Couchez-vous le ventre vide

Les résultats montrent que chez les adultes en bonne santé, manger moins et prendre le petit-déjeuner comme aliment de base de la journée sera la clé pour prévenir la prise de poids à long terme.​​​ Optez pour des repas réguliers de 5 ou 6 heures après le repas du matin et jeûner à 6 ou 7 heures du soir est une bonne stratégie pour perdre du poids

Perdre du poids

La meilleure façon de perdre du poids et de maintenir une bonne santé est d’augmenter votre consommation d’aliments de satiété sélectionnés en fonction de la densité énergétique. En ce qui concerne la densité énergétique, elle tient essentiellement compte de la quantité de calories dans les aliments en fonction de la quantité des aliments. Par exemple, il faut manger quelques pommes pour avoir 100 kcal. En revanche, une poignée de chips suffit pour atteindre le même apport énergétique de 100 kcal.

Par conséquent, dans le cadre de ce régime, il est recommandé de manger principalement des aliments à faible densité énergétique : fruits et légumes, produits à grains entiers et légumineuses. Ils sont riches en fibres, en eau et en micronutriments et se satisfont en apportant peu de calories.

Mangez des fruits et légumes

Dans le cadre de votre alimentation, il est important de manger au moins 5 portions de fruits et légumes par jour. Ils sont riches en fibres, en eau et en antioxydants, mais faibles en calories. Il devrait y avoir 50 % de légumes dans une assiette. Par conséquent, votre repas diététique est plus susceptible de vous permettre de consommer moins de calories.