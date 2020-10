Petit Beurre Lu : le célèbre biscuit français possèderait un message crypté !

Depuis de nombreuses décennies, le biscuit Véritable Petit Beurre Lu a servi de goûter à de nombreux français. Quand on parle de décennies, c’est pour ne pas dire siècles ! Petit Beurre Lu a été le compagnon de vos arrières grands-parents avant d’être le vôtre aujourd’hui. La création de Louis Lefèvre-Utile serait porteuse d’un message caché. Quel est ce message ? Comment le découvrir ? On vous dit tout !

Petit Beurre Lu, un biscuit centenaire

Créé par Louis Lefèvre-Utile en 1886, Petit beurre LU est également appelé Véritable Petit Beurre. Il s’agit d’un biscuit fabriqué à Nantes qui a su conquérir toute la France. Aujourd’hui le succès de ce biscuit est à l’échelle internationale. Calqué sur les modèles britanniques des années 80, il est devenu imbattable sur le marché français. Le Petit Beurre Lu est un biscuit sec et très croustillant. Il peut se prendre avec du yaourt ou du thé. Son goût est unique et très bien connu, ce qui n’est pas le cas du nom porté par le célèbre biscuit.

Le créateur du biscuit Petit Beurre LU n’a pas l’exclusivité du nom porté par son œuvre. En effet, si le biscuit a été créé en 1886, il faut attendre deux ans plus tard pour qu’il soit enregistré au tribunal de commerce de Nantes. Ce laps de temps a permis à d’autres concurrents de copier le biscuit. Alors Louis Lefèvre-Utile va rebaptiser son biscuit « Véritable Petit Beurre ». Il finira par réduire drastiquement la concurrence grâce à la recette qui n’opte pas pour un ajout chimique. Si vous êtes un consommateur du Véritable Petit Beurre Lu, alors vous êtes concerné par le secret qui y est caché !

Le message qui se trouve au sein de Petit Beurre Lu

Le biscuit Petit Beurre Lu n’est pas seulement un régal pour la bouche mais également pour les yeux. La forme physique du biscuit s’inspire des napperons d’antan. Il s’agit de petites nappes sur lesquelles le thé était servi à l’époque de la création du biscuit. Le biscuit possèderait un certain nombre de dents et de trous. Ces marques représentent des indices menant à un message codé qui pourrait être décrypté comme suit :

Les 4 angles du biscuit évoquent les 4 saisons de l’année,

Les 52 dents se trouvant dans chacune des angles désignent les semaines que comptent l’année,

Les petits points se trouvant sur le biscuit sont au nombre de 24. Ils représentent les 24 heures se trouvant dans une journée,

La taille du biscuit est de 7 centimètres. Le chiffre 7 pour désigner les 7 jours de la semaine.

L’assemblage de tous ces éléments donne une allégorie du temps. Ainsi donc le message inséré dans le Petit Beurre LU insinue qu’il peut être pris à tout moment de la journée, et ce, toute l’année !

Autres choses à savoir sur Petit Beurre LU

Petit Beurre LU est un biscuit qui fait 65 mm de long et 54 mm de large. Son épaisseur est de 6,5 mm et son poids 10 grammes par biscuit. Cependant, au début du 21e siècle, le format a changé pour donner lieu à un plus petit et donc plus apte à la cuisson.

Chaque paquet contient 8 tranches de biscuits. Aussi la renommée de Petit Beurre LU a dépassé les frontières françaises. Dans les pays anglo-saxons, il est appelé « French Petit Beurre » pendant qu’en Turquie son nom est le « petibör ».