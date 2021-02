Petit-déjeuner : vous devez bannir impérativement ces aliments, découvrez les raisons

Pour le petit-déjeuner, vous avez de nombreux produits qui peuvent s’inviter dans votre programme, mais tous les ingrédients ne sont pas les bienvenus. Il faut alors être très vigilant notamment avec les produits sucrés par exemple qui peuvent augmenter les apports caloriques. Il y a également des adeptes du jeûne intermittent qui permet d’espacer les repas pour permettre à la digestion d’être optimisée et de reposer l’organisme.

Le Top 3 des ingrédients à bannir pour un bon petit-déjeuner

Le petit-déjeuner peut être classique, vous avez donc une boisson chaude, un jus de fruits et un produit laitier. D’autres optent pour une version anglaise avec des oeufs, cela n’est toutefois pas à la hauteur de toutes les attentes.

Le pain de mie n’est déjà pas le meilleur ami de l’homme pour diverses raisons à cause de la recette, mais il faut aussi le bannir du petit-déjeuner. Bien sûr, les viennoiseries doivent être mises de côté puisque le gras est trop présent et vous avez un apport calorique catastrophique. Tout ce qui peut être industriel doit aussi être supprimé de la liste puisque la quantité pour le sucre est clairement importante.

Finalement, pour que votre petit-déjeuner soit agréable, il est judicieux de prendre des produits naturels, non préparés par des industriels et surtout sains. Par conséquent, les gâteaux trop sucrés, les pains au chocolat, les croissants même s’ils sont délicieux peuvent avoir des impacts sur votre santé. La consommation peut être éphémère, mais il ne faut pas que ces produits se retrouvent systématiquement sur la table. Dans le cas contraire, vous aurez tendance à prendre du poids, ce qui pourrait être dommageable.

Le jus de fruits industriel peut être remplacé par un jus maison, il suffit de presser quelques oranges et de les mélanger à des mandarines par exemple pour avoir une boisson sucrée naturellement dont l’impact sur votre corps sera efficace. Vous ferez ainsi le plein de vitamines pour toute la journée.

Prévoyez pour votre petit-déjeuner un produit laitier comme un yaourt que vous pouvez mélanger avec des céréales ainsi qu’un jus de fruits. Certains optent pour des smoothies avec des bananes qui vous évitent aussi d’avoir faim à 10 heures du matin.

Attention à certaines céréales et aux biscuits

Ce sont des produits très faciles à préparer surtout si vous n’avez pas le temps d’avoir un petit-déjeuner digne de ce nom. Vous devez donc être attentif à la composition des biscuits en regardant l’apport en sucre, les lipides, les glucides. À chaque fois, l’apport calorique peut être important alors que la satiété n’est pas au rendez-vous. Vous serez alors poussé à manger plusieurs paquets et vous aurez une prise de poids à cause d’un comportement récurrent.

Pour les céréales, oubliez toutes les versions industrielles, privilégiez par exemple les différents mueslis qui sont nettement plus efficaces pour votre santé. Vous pouvez même ajouter quelques fruits rouges ou encore de la confiture, cela dépend bien sûr de vos préférences en matière de petit-déjeuner.

Vous pouvez tout de même vous offrir un petit écart sympathique une fois dans la semaine, il suffira de le compenser avec un déjeuner moins gourmand et un dîner un peu plus léger. Toutefois, cette technique ne doit pas récurrente. Vous savez désormais que certains aliments doivent être bannis de votre petit-déjeuner à cause des matières grasses et du sucre. Nous savons qu’il est difficile de résister à un croissant nappé de pâte à tartiner avec quelques carrés de chocolat.