Phil Collins : son ex-femme fait des déclarations choquantes sur son hygiène et le traite d' »ermite puant » !

Entre déclarations choquantes et diverses accusations, il y a de quoi sidérer les uns et les autres. La femme du chanteur se montre plus impitoyable que jamais.

Le chanteur est de nouveau au cœur d’une sale polémique. Alors que sa tumultueuse séparation avec Orianne Cevey est encore très commentée, cette dernière a fait tout récemment des déclarations dégoûtantes sur ce qu’était leur vie de couple et sur l’hygiène du chanteur. Les déclarations de Orianne Cevey sont loin d’être élogieuses de la personne de Phil Collins et ont choqué plus d’un. Elle a révélé qu’il était devenu accro aux médicaments, a perdu son talent pour la musique, mais est aussi devenu une personne à l’odeur répugnante. L’affaire a créé un véritable bad buzz sur les réseaux sociaux et le moins qu’on puisse dire c’est que le chanteur est dans de mauvais draps… littéralement. Cela a suscité de nombreuses interrogations et les internautes ont déjà pris d’assaut les réseaux sociaux. Lisez la suite de cet article pour en savoir plus.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Phil Collins (@officialphilcollins) le 27 Oct. 2020 à 3 :06 PDT

Les propos choquants de Orianne Cevey !

Selon l’ex-femme du chanteur, ce dernier se serait complètement abandonné. Phil Collins aurait arrêté de veiller à son hygiène buccale et corporelle depuis presque un an, de 2019 à 2020. Personne, surtout pas les fans du chanteur ne s’attendaient à entendre de pareilles choses sur lui. Elle ajouta aussi qu’il était devenu incapable de tenir des relations sexuelles depuis 2019.

Orianne Cevey affirme que son odeur était devenue si nauséabonde au point d’être insupportable. « La puanteur de Philippe est devenue si envahissante qu’il est devenu un ermite, refusant d’avoir des contacts en personne avec quiconque ». C’était les mots d’Orianne Cevey en personne. Apparemment, leur séparation est en train de sentir de plus en plus mauvais !

Une relation aussi tumultueuse que leur rupture

On peut bien dire que Phil Collins mange avec des cuillères en or puisque son premier divorce en 2006 avait coûté 27 millions d’euros. Un divorce avec Orianne Cevey elle-même. Le couple avait déjà divorcé une fois et apparemment le chanteur ne semblait pas le moins du monde échaudé par les 27 millions d’euros que cette séparation lui avait coûté.



En 2016, ils s’étaient remis ensemble et leur nouvelle idylle n’a été que de courte durée. Ils se sont séparés durant l’été dernier. Une séparation aussi houleuse que celle de 2006. En août dernier, la mère des deux enfants du chanteur a pris l’avion pour Las Vegas pour se marier en secret avec son amant Thomas Bates. Lorsque le chanteur a appris la nouvelle, il a pris une décision radicale : expulser Orianne Cevey de son manoir de Miami. Pour cela, il a lancé une procédure judiciaire contre elle.

Orianne Cevey ne se laisse pas faire !

La mère de Matthew et Nicholas est plus que jamais décidée à en découdre avec son ex-mari. Elle revendique fermement le manoir en question qu’elle occupe actuellement avec Thomas Bates, son nouveau mari. On aurait même appris qu’elle avait engagé des gardes armés pour empêcher le chanteur de reprendre possession de son bien.

La raison ? Orianne Cevey affirme que Phil Collins lui avait promis la moitié de la propriété, mais qu’il est en train de revenir sur leur accord verbal. Elle est prête à tout pour obtenir satisfaction. On se demande bien qui aura raison des deux. Cette affaire est à suivre de très près.