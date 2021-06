Philippe Etchebest balance tout, il s’engage dans une nouvelle cause qui va faire beaucoup de bruit dans les médias…

Il ne se passe plus une seule semaine sans que l’on apprenne des faits divers assez choquants en ce qui concerne l’alcoolisme, c’est le moins que l’on puisse dire. Malheureusement, avec le temps, les choses ne semblent pas s’arranger et même si on retrouve de moins en moins de morts sur la route, certains pensent que cela est principalement dû au confinement que nous avons connu depuis maintenant plus d’un an.

Toutefois, cela fait plusieurs mois que le cuisinier et animateur de télévision Philippe Etchebest ne cesse de prendre la parole justement sur la réouverture des restaurants. À l’heure où il se trouve que ces derniers peuvent enfin ouvrir à nouveau leurs portes, le cuisinier a pu justement faire une déclaration assez étonnante en ce qui concerne son restaurant, et le moins que l’on puisse dire c’est que ses nombreux fans ont été très déçus par son annonce dans les médias français…

Bravo à @Chef_Etchebest qui fait son entrée dans le classement JDD (Ifop) : 7ème personnalité masculine préférée des Français !🎉 pic.twitter.com/YtA332547l — M6 (@M6) December 27, 2020

Philippe Etchebest fait une grosse annonce après la réouverture des restaurants…

C’est vraiment la douche froide pour Philippe Etchebest : personne n’aurait pu penser qu’il allait pouvoir faire une aussi grosse annonce après que le gouvernement ait pu décider que les restaurateurs allaient pouvoir en profiter pour accueillir à nouveau du public. Concrètement, le chef cuisinier Philippe Etchebest a pu prendre une décision radicale ces dernières semaines : alors que le chef de l’État et les ministres avaient pu annoncer que les restaurateurs allaient pouvoir accueillir à nouveau du public à l’extérieur sous certaines conditions, le chef cuisinier Philippe Etchebest a pris une décision radicale et a pu annoncer qu’il n’ouvrira pas son restaurant pour le moment.

Je suis très honoré de figurer dans le classement des personnalités préférées des Français. C’est une chance et un vrai plaisir de se sentir soutenu. pic.twitter.com/CwyWGJs08y — Philippe Etchebest (@Chef_Etchebest) December 27, 2020

Une décision qu’il a pu justifier notamment dans les médias, car selon lui les mesures prises par le gouvernement ne sont pas assez claires. Mais alors que désormais de plus en plus de restaurants en profitent justement pour pouvoir ouvrir à nouveau leurs portes, on a pu découvrir que le chef de cuisine Philippe Etchebest aurait pu récemment s’engager dans un nouveau combat, et cela risque de faire beaucoup de bruit comme vous allez pouvoir le découvrir… C’est en effet contre l’alcool que le chef Philippe Etchebest a décidé de se battre…

🗣 « Qui c’est qui paie en fait ? C’est ceux qui rament, qu’on n’entend pas »@Chef_Etchebest défend les petites entreprises touchées par la crise du #coronavirus, en direct sur le plateau #VALP pic.twitter.com/xARBBXesO8 — Vous avez la parole (@VALP) June 4, 2020

Philippe Etchebest se bat contre l’alcoolisme : une nouvelle campagne de prévention qui lui tient à cœur

Alors que de plus en plus de français sont aujourd’hui ravis de pouvoir retourner dans les restaurants, c’est un nouveau gros coup de gueule que Philippe Etchebest a pu passer dans les médias notamment. Il a pu participer en exclusivité à la toute nouvelle campagne pour la Sécurité Routière. On imagine en effet qu’avec la réouverture des restaurants, bon nombre de français vont avoir justement envie d’en profiter et de se précipiter dans les restaurants pour pouvoir boire de l’alcool parfois par abondance.

Mais en ce qui concerne Philippe Etchebest, ce dernier veut prendre ses responsabilités, et pour cela il ne fait pas les choses à moitié ! En effet, on a pu découvrir sa nouvelle participation à la dernière campagne de la Sécurité Routière. Ainsi, même si cela pourrait selon certains restaurateurs faire perdre beaucoup de bénéfices, le chef de cuisine Philippe Etchebest a pu prendre une décision vraiment radicale, car c’est un fléau qui concerne des millions de personnes aujourd’hui !