Philippe Etchebest dans un gros scandale, il diffuse des images avec des objets que les internautes n’apprécient pas

Il ne se passe pas une seule semaine sans que l’on puisse apprendre de nouveaux scandales complètement dingues en ce qui concerne le chef cuisinier Philippe Etchebest. En effet, ce dernier vit un drame terrible en ce moment, notamment à cause de la fermeture des restaurants qui a été comme pour beaucoup de cuisiniers une véritable épreuve. Ces derniers mois, Philippe Etchebest a oeuvré parmi les restaurateurs pour demander de l’aide directement au chef de l’état Emmanuel Macron ainsi qu’aux ministres.

Malheureusement, on peut dire clairement que toutes ses demandes n’ont pas du tout été prises en compte par le chef de l’état, et aujourd’hui Philippe Etchebest se retrouve donc dans une position très délicate. Pourtant, il n’a pas hésité à prendre la parole et a dénoncé les abus que l’on a pu entendre et voir dans les médias il y a encore tout juste quelques semaines…

Philippe Etchebest pète les plombs, les restaurants clandestins doivent fermer au plus vite

C’est sur l’antenne de BFM TV que l’on avait pu voir Philippe Etchebest complètement hors de lui : le cuisinier ne s’était en effet pas privé pour tout balancer sur le scandale des restaurants clandestins. Avec en effet Pierre-Jean Chalençon, le collectionneur de l’émission Affaire Conclue, qui s’est retrouvé dans une situation très délicate, on peut dire que Philippe Etchebest ne s’est vraiment pas privé pour pouvoir en rajouter une couche.

Il a en effet très clairement pris la parole pour dénoncer la situation et affirmer que les personnes responsables devraient être tout simplement punies. Si on sait qu’une perquisition avait eu lieu par la suite au fameux Palais Vivienne, nous n’avons pour le moment pas eu connaissance de la suite des événements, et cela a pu inquiéter Philippe Etchebest. Il estime en effet qu’avec ces dîners clandestins, cela fait du tort à la profession qui souffre en silence.

Mais avec les prochaines réouvertures que le gouvernement a pu annoncer dernièrement, on imagine que le chef Philippe Etchebest se réjouit de pouvoir bientôt ouvrir à nouveau son restaurant. En effet, il a pu vivre récemment dans une situation très inconfortable.

Philippe Etchebest dans la tourmente, il filme sa bibliothèque et rend les internautes vraiment furieux

C’est une révélation complètement folle que l’on a pu découvrir sur les réseaux sociaux il y a tout juste quelques jours. En effet, il se trouve que Philippe Etchebest a pu répondre à une interview pour le média Brut, mais il ne s’attendait sans doute pas à ce que son entrevue soit aussi mal perçue par les internautes. En effet, certains détails ont vraiment pu intriguer les téléspectateurs, notamment dans le fond de sa bibliothèque.

Comme on le sait, Philippe Etchebest est un homme avant tout cultivé et qui aime probablement lire entre autres choses, mais on ne s’attendait pas à voir de tels ouvrages dans sa bibliothèque. Ainsi, on a pu découvrir des livres très controversés dans la bibliothèque de Philippe Etchebest, comme par exemple un livre « Comment peut-on être de droite aujourd’hui » qui a été écrit par Arash Derambarsh, ou encore le très controversé livre d’Eric Zemmour « Le Destin Français ».

Si on ne sait pas encore si Philippe Etchebest est un fervent admirateur de ces auteurs controversés, on imagine que quelle que soit sa réponse, cela risque de faire couler beaucoup d’encre dans les médias !