Philippe Etchebest : de grosses révélations sur son fils de 16 ans, adopté !

Si ce dernier a en effet un caractère bien trempé, personne ne s’attendait à ce qu’il prenne la parole pour la première fois concernant son intimité : les français ont été choqués par son témoignage !

Si les téléspectateurs de M6 ne se lassent pas de voir le grand chef cuisinier Philippe Etchebest dans les émissions Cauchemar en cuisine ou encore Top Chef, il faut dire que la vie privée de ce dernier n’a pas toujours été très facile, c’est le moins que l’on puisse dire.

Il se trouve en effet que Philippe Etchebest ne prend pas très souvent la parole sur sa vie privée, et certains ne savent absolument rien de ce qu’il a pu vivre par le passé, et notamment de sa vie déchirante avec des difficultés qu’il a dû surmonter avec beaucoup de difficultés, c’est le moins que l’on puisse dire.

Le présentateur de l’émission Cauchemar en cuisine ne se montre pas toujours sous son meilleur jour et il n’hésite jamais à prendre partie, quitte à devoir se fâcher parfois avec des candidats de l’émission.

Mais les dernières révélations que l’on a pu découvrir récemment risquent de changer complètement votre perception sur le grand chef cuisinier Philippe Etchebest, qui au premier abord peut vous paraître assez froid et distant, comme on peut le voir notamment dans son émission Cauchemar en cuisine.

Philippe Etchebest fait des révélations choquantes sur sa vie personnelle : les téléspectateurs n’en reviennent pas…

C’est un vraie onde de choc pour les millions de téléspectateurs de Cauchemar en cuisine, l’émission de M6 présentée par Philippe Etchebest où des restaurateurs font tout pour pouvoir remonter la pente avec le restaurant catastrophique.

Dans les différentes émissions où l’on peut voir le chef cuisinier qui est très populaire aujourd’hui, ce dernier n’hésite pas une seconde à prendre la parole assez violemment sur les cuisiniers et les serveurs qu’il peut voir.

Il est vrai que pour provoquer un certain déclic chez les différents candidats, Philippe Etchebest est prêt à tout pour pouvoir se montrer aidant, mais il se trouve que ses actes ne sont pas toujours appréciés, c’est le moins que l’on puisse dire.

S’il peut parfois paraître pour un véritable bourreau, il se trouve que le grand chef cuisinier dispose d’un grand coeur, comme en témoigne sa vie privée qui est assez bouleversante.

Personne n’aurait pu penser que le chef cuisinier avait décidé par le passé d’adopter un enfant qui avait aujourd’hui 16 ans : il s’est confié récemment concernant cette nouvelle assez bluffante qui le concerne…

Philippe Etchebest se confie sur une adoption qui aurait pu être très douloureuse dans sa vie personnelle…

C’est en 2005 que le grand chef cuisinier Philippe Etchebest a décidé d’adopter avec son épouse un enfant prénommé Oscar-Louis, lors d’un voyage que le couple avait eu l’occasion de réaliser au Mexique.

C’est d’abord en 2015 lors de la sortie de son autobiographie « Je ne lâche rien » que l’on avait pu apprendre la nouvelle bouleversante pour le chef cuisinier.

C’est bien plus tard, dans l’émission Objectif Top Chef, que Philippe Etchebest est revenu sur cet épisode assez bouleversant de sa vie. En effet, il se trouve que s’il est par habitude assez pudique comme il l’admet, il a été complètement bouleversé par Théo, un candidat de l’émission qui avait été à l’époque adopté à l’âge d’un an et demi.