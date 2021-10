Philippe Etchebest dévoile la méthode infaillible avec laquelle il a conquis le cœur de Dominique !

L’amour est à nouveau au cœur de l’actualité. Philippe Etchebest et sa compagne sont en lice. Un amour sans filtre né à partir de la cuisine. Le Chef profite et divulgue la recette magique qui l’a aidé à obtenir le cœur de son épouse.

La recette d’amour de Philippe Etchebest

Philippe Etchebest était sur le plateau de C à Vous le mardi 26 octobre 2021. C’était l’occasion parfaite pour le Chef qui en profite pour partager une recette personnelle magique. Il s’agit en réalité de celle qui lui a permis d’avoir le cœur de sa bien-aimée.

En effet, le Chef affirme « J’ai donné rendez-vous à mon épouse au MacDonald ». Il poursuit « On y a pas forcément déjeuner ou dîner, mais c’était notre point de rendez-vous. On le connaissait tous les deux ». À partir de là, Philippe Etchebest profite pour dévoiler ouvertement sa stratégie pour attirer l’attention de sa chérie.

Il déclare avoir séduit son épouse, la première fois qu’il l’a rencontré avec un bouquet de roses en chocolat. Il ajoute « J’avais passé l’après-midi à le faire parce que sa meilleure copine m’avait dit qu’elle adorait le chocolat ». Il faudrait reconnaître que c’est une belle initiative du Chef qui a dû marquer un point supplémentaire.

Tout compte fait, il semble bien que ses efforts ont porté du fruit. Car, les deux amoureux ont pu se mettre en couple et filent aujourd’hui le parfait amour. Après 25 ans de vie commune, les deux tourtereaux sont aussi parents d’un mignon garçon qui font leur fierté.

Une vie professionnelle trop active : la vie familiale est impactée

Il faudrait reconnaître que le Chef Philippe Etchebest est de nature très discrète sur sa vie privée. Il en pale très peu. Cependant, il se laisse aller tout de même à quelques confidences.

Le chef est en réalité très occupé entre ses diverses émissions de télé à succès et sa chaîne YouTube. Une occupation qui visiblement empiète parfois sur sa vie de père. Il avoue que tous ces projets lui laissaient en réalité très peu de temps pour profiter de son fils adoptif.

Il poursuit « Mon fils, je le vois un peu moins, car il est en pension ». Face à cela, Philippe Etchebest déclare, qu’il essaie pourtant de s’accorder du temps les week-ends pour être avec son enfant. « On partage comme passion commune le Rugby, on va aux matchs ensemble » avait-il souligné. Bien que le temps ne joue pas réellement en sa faveur, Philippe Etchebest s’efforce d’être un meilleur père et un meilleur compagnon.

Philippe Etchebest

Philippe Etchebest est un chef cuisinier et un animateur de télévision français très connu du grand public. Il est né tout particulièrement à Soissons en Aisne le 2 décembre 1966. Juré de Top chef depuis 2014, Philippe est aussi un homme comblé en amour.

Il a fait la rencontre de sa chérie Dominique originaire de Toulouse en octobre 1994. Les deux tourtereaux ont adopté leur enfant Oscar-louis Etchebest en 2005. La famille possède une maison en Dordogne.