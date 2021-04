Philippe Etchebest est à bout, un « cauchemar national » qu’il ne veut pas cacher

Depuis le début de la crise sanitaire, on a pu voir Philippe Etchebest prendre la parole plusieurs fois et malheureusement la situation n’a pas arrêté de se dégrader pour le chef cuisinier qui a d’ores et déjà pu faire ses preuves. Bien que l’on imagine que son aura médiatique lui permette de bénéficier de certains avantages par rapport à d’autres restaurateurs anonymes ou qui restent dans l’ombre, la situation est toutefois difficile également pour lui.

Philippe Etchebest : un coup de gueule sur la situation des restaurants qui ne passe pas inaperçu…

Par le passé, on a déjà pu le voir passer de gros coups de gueule, avec notamment un message adressé directement à Emmanuel Macron qui fait froid dans le dos. Déterminé à aider tous les restaurateurs français, et notamment les plus petits, Philippe Etchebest se bat pour son métier, et il est également suivi par bien d’autres personnalités françaises dans le monde de la restauration qui témoignent également de la difficulté de la situation pour le métier.

Un avis tranché sur les dîners clandestins qui font du tort à la restauration

Plus récemment, on a également pu voir que le chef Philippe Etchebest avait pu prendre la parole concernant la triste affaire des restaurants clandestins qui a fait beaucoup de bruit. Alors que certains dîners ont pu avoir lieu dans l’illégalité, Philippe Etchebest ne s’est pas gêné pour dire haut et fort ce qu’il pensait de la situation.

Il pense en effet que les coupables doivent être punis par la loi, notamment car cela fait beaucoup de tort aux autres restaurateurs, qui font tout quant à eux pour suivre les règles données par le gouvernement d’Emmanuel Macron.

Malheureusement, pour Philippe Etchebest, la situation n’a fait que s’empirer, avec d’autres très mauvaises nouvelles que l’on a pu apprendre récemment et qui sont assez inquiétantes, comme vous allez pouvoir le découvrir en effet…

Philippe Etchebest prend la parole pour ne pas « rester impassible » face à la situation

Si on a pu apprendre récemment que Philippe Etchebest avait pu être condamné après une triste histoire de litige avec son voisinage, on a pu apprendre que le cauchemar pour le cuisinier était loin d’être terminé. En effet, alors que les mauvaises nouvelles ne font que de s’accumuler pour tous les restaurateurs français, Philippe Etchebest a décidé de prendre à nouveau la parole dans les médias.

C’est dans le Journal de France que Philippe Etchebest a donc pu une nouvelle fois prendre la parole sur la situation qui est de plus en plus catastrophique pour certains restaurants. Il affirme clairement que la situation est compliquée et que sans le click and collect, il n’aurait sans doute pas pu conserver tous les emplois dans son entreprise.

Toutefois, comme on a pu le ressentir dans son interview, il reste assez inquiet quant à l’avenir de la profession et de son restaurant bordelais notamment. Toutefois, il a encore une fois pu affirmer qu’il souhaitait encore et toujours se battre pour les restaurateurs français, afin d’être pleinement cohérent avec le rôle qu’il tient dans l’émission Cauchemar en cuisine, évoquant sans aucun détour dans son interview un « cauchemar national ».