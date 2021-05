Philippe Etchebest est complètement dévasté, il n’ouvrira pas sa terrasse pour le 19 mai !

Cela faisait maintenant des mois entiers que les restaurants demandaient au chef de l’état Emmanuel Macron de pouvoir ouvrir à nouveau leurs restaurants. En effet, pendant plusieurs mois, c’est toute la profession qui s’est retrouvé dans la tourmente, avec l’impossibilité d’ouvrir des restaurants pour pouvoir accueillir des clients. Pour bon nombre d’entre eux, c’est la douche froide : certains ont malheureusement tout simplement décidé de fermer complètement leurs portes, même si cela ne plait pas forcément aux clients les plus fidèles.

En effet, il se trouve que l’on a pu voir aussi d’autres restaurants faire un autre choix aussi incroyable qu’il paraisse : ils se sont tout simplement adapté à la situation, avec dans certains cas de figure la possibilité de pouvoir commander des plats en ligne, à venir retirer sur place ou bien encore à emporter. Mais pour bon nombre de français qui ont perdu leur travail à cause de la crise sanitaire liée au coronavirus, ils n’ont tout simplement pas pu en profiter, et ils se retrouvent donc actuellement dans l’impossibilité de pouvoir commander dans les meilleurs restaurants français à emporter ou bien en livraison.

Et en ce qui concerne le grand chef Philippe Etchebest, que l’on peut voir encore assez régulièrement à la télévision mais également dans les médias, personne n’aurait pu être en mesure d’imaginer qu’il allait pouvoir se trouver dans une situation aussi catastrophique, c’est le moins que l’on puisse dire…

Philippe Etchebest prend la parole au sujet de la réouverture des restaurants pour demain, le 19 mai

Cela faisait maintenant plusieurs mois que le chef cuisinier Philippe Etchebest avait demandé au gouvernement d’Emmanuel Macron de pouvoir ouvrir à nouveau les restaurants, ou de prolonger les aides pour pouvoir être sûr et certain que personne ne soit touché par des pertes d’emploi assez incroyables en France. En effet, on ne compte plus le nombre de témoignages où certains français se disent complètement démunis face à cette situation.

Pour certains d’entre eux qui souhaitaient même se rendre chez le chef Philippe Etchebest pour pouvoir bien manger, ils font néanmoins devoir être très patients. Car si ce dernier a pu demander pendant plusieurs mois la réouverture des restaurants au président de la république, on peut dire que rien ne se passe comme prévu pour ce dernier !

En effet, alors que le temps en France est absolument terrible pour ce mois de mai, on sait que bon nombre de français ne pourront pas se rendre en terrasse à cause des conditions météorologiques qui sont tout simplement terribles. Mais en ce qui concerne le chef Philippe Etchebest, c’est une toute autre raison que ce dernier a pu évoquer récemment…

Philippe Etchebest balance tout, son restaurant n’ouvrira pas pour la fameuse date très attendue…

C’est dans une récente interview que le chef cuisinier Philippe Etchebest a décidé de prendre la parole au sujet de l’ouverture de son restaurant. Alors que certains français se faisaient une joie de venir manger à sa terrasse, ils vont être terriblement déçus.

En effet, le chef Philippe Etchebest a décidé purement et simplement de laisser ses portes fermées pour le moment, il préfère tout simplement attendre de pouvoir ouvrir complètement son restaurant, dans les semaines à venir si tout se passe bien.