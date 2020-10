Philippe Etchebest et sa femme : rare apparition du couple lors d’une manifestation contre le gouvernement !

La pandémie est apparemment loin d’être terminée, et le Covid-19 n’en finit plus. À tel point que de nombreux commerces et restaurant doivent mettre la clef sous la porte, faute de clients.

Et il faut dire que les dernières mesures annoncées par le ministre de la Santé n’ont pas aidé. Le juré de Top Chef n’a d’ailleurs jamais hésité prendre la parole pour critiquer la situation !

La guerre est déclarée pour Philippe Etchebest !

Alors qu’il y a à peine quelques jours, Olivier Véran, l’actuel ministre de la Santé, annonçait de nouvelles mesures restrictives et limitait l’ouverture des restaurants et des bars dans de nombreuses métropoles, l’emblématique chef gastronomique n’a pas pu cacher sa colère.

Pour lui, comme pour beaucoup de restaurateurs, la situation est critique, et tous ont beaucoup de mal à maintenir leurs établissements à flot.

Depuis le début du confinement, il a d’ailleurs pris de nombreuses fois la parole pour s’exprimer en son nom et en celui de ses collègues du monde la restauration sur la crise qu’ils subissent de plein fouet en parallèle de la crise sanitaire.

Le célèbre chef avait également été à l’initiative d’une protestation non violente et avait invité tous les restaurants à le rejoindre pour faire entendre leur situation ! À cette occasion, le personnel des bars et des restaurants touchés par la crise devait sortir devant leur établissement muni d’un brassard noir en signe de protestation.

Mais cette prise de position n’était cependant pas partagée par tous ces collègues, puisque contrairement à Philippe Etchebest, Cyril Lignac lui, s’était montré très enthousiaste face aux nouvelles mesures prises par le gouvernement…

La bataille continue pour le chef cuisinier !

Fin septembre, Olivier Veran, le ministre de la Santé annonçait la fermeture totale ou partielle de nombreux bars et restaurants à Aix-en-Provence, à Marseille et en Guadeloupe, ainsi que dans onze autres métropoles françaises, dont Paris. Et ce, pour quinze jours reconductibles.

Cette nouvelle décision a mis Philippe Etchebest dans tous ses états et pour l’emblématique chef et ancien rugbyman, la guerre est loin d’être finie : »Pour le coup ça me met vraiment en colère. Les fermetures anticipées de restaurants ne vont pas freiner la propagation du virus c’est pas vrai », s’était-il notamment indigné à l’antenne de BFM.

Alors qu’il était invité sur M6, il en avait encore rajouté une couche : « Pourquoi Marseille, pourquoi Aix-en-Provence, pourquoi on demande aux restaurateurs de fermer ? On peut aller dans les écoles, on peut aller dans les supermarchés, on peut aller partout, il n’y a pas de problème… Mais chez nous, il y en aurait ? Non je ne comprends pas pourquoi, je suis désolé. »

Ces derniers jours, on a donc dû faire face à un Philippe Etchebest révolté par le gouvernement, mais qui a finalement pu trouver le soutien et le réconfort de sa compagne Dominique.

Philippe Etchebest soutenu par Dominique lors de son appel à manifester

Le 2 octobre dernier, quelques jours après avoir lancé son appel à manifester, le chef Philippe Etchebest accompagné de toute son équipe s’était solidement planté devant son restaurant Le Quatrième Mur, à Bordeaux. Sa compagne Dominique était également de la partie et le 9 octobre dernier, ils avaient tous ensemble organisé un concert de casseroles devant l’établissement du chef.

Cette manifestation a été l’occasion de constater qu’après plus de 20 ans de vie commune, la compagne du célèbre chef est toujours présente à ses côtés, malgré les difficultés.

Si ce dernier s’était déjà confié sur la place importante tenue par sa femme, celle-ci ne cesse de lui démontrer son soutien et son amour malgré le temps qui passe.

Le chef gastronomique avait d’ailleurs déclaré à ce sujet : « Avec mon épouse, on est ensemble depuis très longtemps. Je la connais depuis 1994, ça fait vingt-six ans qu’on est ensemble et c’est quelqu’un sur qui je me repose beaucoup. On est très différents et à la fois très complémentaires. Elle est très posée et réfléchie et moi je suis tout le contraire. (…) Elle m’est indispensable ».

Un amour réciproque et complémentaire plus que nécessaire dans les moments de doutes et d’instabilités comme ceux que l’on est en train de vivre…